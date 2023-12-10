العاشقة أصبحت جثة هامدة .. زوج يقتل زوجته بسبب سؤال واحد! (صور)

وطن – شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية المصرية، جريمة مروعة، تمثلت بمقتل ربة منزل روان محمد الغانم 22 سنة، على يد زوجها “أحمد. ع. ع”، الذي ألقي القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة.

زوج يقتل زوجته

وأكدت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم، وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل بعد مواعيد عمله فانهال عليها طعنا بسكين المطبخ.

وأكد شهود العيان أن الزوجين كانت تربطهما علاقة حب قوية وأنجبا طفلا يدعى عبد الرحمن، منذ عدة أشهر وحياتهما كانت تتسم بالهدوء والسكينة والمجني عليها تتمتع بحسن السمعة الطيبة.

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أسباب الجريمة

ووفق ما نقل موقع “المصري اليوم“، فقد قال والد القتيلة: “عرفت من شقيق روان أنها سألته سؤال واحد.. انت تأخرت ليه؟.. وكان فيه خلافات بينها وبين زوجها أحمد من أسبوع بسبب تكرار تأخير الزوج عن ميعاد عودته من العمل اللى اتعود عليه ويوم الوفاة حدثت بينهما مشادة فى محل عمله وبعدها أخدها زوجها هي والطفل إلى المنزل وأصر على إنه يسيب ابنه الرضيع عند والدته وأخدها وطلعوا البيت مع بعض ودار شجار بينهما وتطاول عليها بالضرب، وتطورت المشاجرة وبعدها أحضر سكينًا وطعنها في القلب، مما أدى إلى وفاتها في الحال”.

“علاقة حب كبيرة بينها وبين زوجها”

كما أضاف الأب المكلوم “أنا عايش في محافظة الدقهلية وبنتي (روان) عايشة مع جوزها في المحلة الكبرى، وكانت في علاقة حب كبيرة بينها وبين زوجها أحمد في فترة الدراسة بكلية التربية الرياضية، واستمرت طوال مدة الدراسة ومكنتش أعرف الكلام ده إلا لما أحمد اتقدم لها وهي كانت فرحانة أوي وتزوجوا من سنة ونص وعندهم طفل دلوقتي عمره 3 شهور”.

وقد شيع المئات جنازة الضحية روان محمد الغانم، التى لقيت مصرعها على يد زوجها بعد أن طعنها بسلاح أبيض، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرتها.