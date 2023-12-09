الإبن الثالث للشهيد أحمد الغندور قائد لواء الشمال بكتائب القسام يلحق بأبيه وشقيقيه

وطن- كشف الصحفي بقناة الأقصى يونس أبو جراد، عن استشهاد حمدي أحمد الغندور أحد رجال بكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خلال معارك غزة البرية، وهو ابن الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) الذي استشهد قبل أسابيع.

وقال أبو جراد في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “استشهاد الفدائي البطل حمدي أحمد الغندور نجل القائد الشهيد أحمد الغندور أبو أنس، في اشتباك مسلح في محور الفالوجا”.

استشهاد الفدائي البطل حمدي أحمد الغندور، نجل القائد الشهيد أحمد الغندور أبو أنس، في اشتباك مسلح في محور الفالوجا، وهو الشهيد الثالث في هذه المعركة، أخواه استشهدا في معركة العبور المجيد يوم 7 أكتوبر. "ذرية بعضها من بعض" رحم الله الأب وأبناءه الثلاثة الذين كانوا مثالا للبذل… — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) December 8, 2023

وأضاف:” (حمدي) الشهيد الثالث في هذه المعركة، أخواه استشهدا في معركة العبور المجيد يوم 7 أكتوبر.. ذرية بعضها من بعض” رحم الله الأب وأبناءه الثلاثة الذين كانوا مثالا للبذل والتضحية والفداء”.

القسام زفت أحمد الغندور

يشار إلى أنه في 26 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، زفّت كتائب القسام عددا من قادتها الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معركة طوفان الأقصى المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقالت القسام في بيان لها، إنها تزف ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال (غزة)، الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام”.

وأضافت أن هؤلاء الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، متابعة: “نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين”.

🔴عاجل| #كتائب_القسام تزف ثلة من قادتها الأبطال:

📍الشهيد القائد: #أحمد_الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال.

📍الشهيد القائد: وائل رجب.

📍الشهيد القائد: رأفت سلمان.

📍الشهيد القائد: أيمن صيام.

الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة #طوفان_الأقصى… pic.twitter.com/9ezXQuFAPE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2023

والشهيد أحمد الغندور هو قائد لواء شمال غزة، وكنيته “أبو أنس”، وكان قد أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات، وقضى أيضا خمس سنوات معتقلا في سجون السلطة، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال في سبتمبر 2002.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام، مآثرها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حيث تسطر ملاحم بطولية تكبد الاحتلال خسائر مدوية.

إصابة 5000 جندي إسرائيلي منذ بداية الحرب

وفي توثيق جديد لحجم الخسائر التي يحاول جيش الاحتلال التكتم عليها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن أكثر من خمسة آلاف جندي جريح وصلوا المستشفيات، وأكثر من ألفين تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون بالجيش وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع، واصفة هذه الأرقام بأنها فلكية.

وأضافت أن من بينهم أيضا ألف جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع، كاشفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة.