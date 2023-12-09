“إدارة أردوغان لغزة”.. كاتب عماني يفجر جدلا بمزاعم عن الرئيس التركي (فيديو)

وطن – خرج الكاتب العماني علي المعشني بتصريحات مثيرة للجدل تحدث فيها عن روايات مزعومة تقول إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسوق نفسه بأنه إذا فرض على غزة أن تكون تحت حماية دولية فهو مستعد لإدارتها”.

وقال المعشني لإذاعة (هلا) العمانية عن الرئيس التركي: “هل هو مقبول اليوم.. هو يسوق نفسه على أساس أن هو إخوان أو متعاطف مع الإخوان أو قريب من الإخوان.. هل هو مقبول؟ أنا أقول لا”.

وأضاف في وصلة هجوم عنيفة: “الآن لم يعد مقبول لأن أردوغان لا يمثل إخوان ولا يمثل إسلام أصلاً هو عنده برنامج آخر، ولا يمكن أن تكون تركيا مع الناتو وتكون مع العرب والمسلمين هذه مفروغ منها”.

كاتب عماني يدعو أردوغان لسحب تركيا من الناتو!

ودعا الكاتب العماني علي المعشني تركيا للخروج من الناتو قائلاً: “لو خرجت من الناتو ممكن أصدقك أن تكون عندك هوية عربية إسلامية”.

وتابع عن تركيا: “من يوم ما دخلت الناتو في الخمسينات وهي مثل مخلب القط إجباراً وأول دولة اعترفت بما يسمى إسرائيل هي تركيا عام 1950 أيام عدنان مندريس”.

وذهب المعشني بعيداً حين هاجم مندريس وممتدحيه واصفاً إياهم بالإخونجية والمتأسلمين (استخدمهم للذم بعدما كان يدعي أنه يتحدث لصالحهم) الذين يتباكون عليه رغم أنه “خرب الدنيا وأقام حلف بغداد واعترف بما يسمى إسرائيل” وفق زعمه.

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وأكمل الكاتب المثير للجدل بأن “إسرائيل اليوم ترتبط بأكثر من 50 اتفاقية استراتيجية مع تركيا وأول ما تلخبطت عندهم الحسابات وأول من زودهم بالوقود والمحروقات والأغذية تركيا”.

الحين كثير من الناس يحمل تركيا مسؤولية في حين إن القضية عربية و اولى بها العرب لكن هذى الزمان ما فيه عرب كل واحد و حاله الحين عرب علمانية — خميس راشد (@SultanMusa56494) December 8, 2023

مغردون يردون على الكاتب العماني

وعلق خميس راشد في رده على علي المعشني: “الحين كثير من الناس يحمل تركيا مسؤولية في حين إن القضية عربية وأولى بها العرب لكن هذى الزمان ما فيه عرب كل واحد وحاله الحين عرب علمانية”.

كلامه متناقض وغريب!!!

وصاية أممية.. لا تقبل اردوغان لأنه لا يمثل الاسلام!!!!

وهل الوصاية الأممية ستنطلق من مباديء الإسلام، حتى تقيس علاقاتها عليه… — Salah Al Bulushi (@salahibd) December 8, 2023

وذكر صالح بتعليقه على حديث الكاتب العماني: “كلامه متناقض وغريب!!! وصاية أممية.. لا تقبل اردوغان لأنه لا يمثل الاسلام!!!” متسائلاً: “وهل الوصاية الأممية ستنطلق من مباديء الإسلام، حتى تقيس علاقاتها عليه”.

أردوغان رجل محنك يعرف متى يتحرك ومتى يقف وتاريخه يشهد له بالإنجازات. هو رجل دولة ويتصرف من هذا المنطلق.والمعشني يتكلم عن عدنان مندليس كأنه لا يعرف كيف كان الحكم أيامه وأن القرار ليس قراره ولكن قرار البرلمان العلماني الذي يحكم قبضته بمخالب الدولة السياسية والعسكرية والقانونية !! — يحيى بن ناصر الإسماعيلي (@iwTyUck6SfrWxrZ) December 8, 2023

وذكر يحيى بن ناصر الإسماعيلي أيضاً: “رجب طيب أردوغان رجل محنك يعرف متى يتحرك ومتى يقف وتاريخه يشهد له بالإنجازات.”

وتابع “هو رجل دولة ويتصرف من هذا المنطلق. والمعشني يتكلم عن عدنان مندريس كأنه لا يعرف كيف كان الحكم أيامه وأن القرار ليس قراره ولكن قرار البرلمان العلماني الذي يحكم قبضته بمخالب الدولة السياسية والعسكرية والقانونية!”.