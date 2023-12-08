هذه المشاهد من دبي وليست من تل أبيب.. إشعال شموع “حانوكا” في الإمارات!

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل ذكر ناشروه بأنه من دبي الإماراتية للحظة احتفال يهود وإماراتيون بما يسمى “عيد حانوكا” اليهودي في الإمارات، بينما المجازر الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة المحاصر.

ووجهت انتقادات لاذعة للإمارات واعتبر تصرفها غير غريب لكونها من الدول التي أخذت خيار التطبيع والانحياز للاحتلال، ولطالما ظهرت فعاليات يهودية ضمن الأراضي الإماراتية دون أي خجل أو استحياء.

قبل قليل

ليس في تل أبيب ولكن في الامارات

الاحتفال بعيد اليهـود حانوكا#بن_زايد_صهيوني_ماسوني pic.twitter.com/xeIJEUIhNJ — عادل الحسني (@Adelalhasanii) December 8, 2023

وعلق “سعيد ناصر” على الفيديو المتداول في منصات التواصل والذي لم يجري تأكيده من مصادر إعلامية: “للأسف الشديد، مشاهد الاحتفال هذه ليست في تل أبيب ولكنها في الإمارات أثناء مشاركتها بعيد اليهـود حانوكا”.

الإمارات مستوطنة يهودية!

وأضاف المغرد على منصة إكس: “احتفالات على الإبادة الجماعية بحق آلاف المدنيين في غزة احتفالات مع العدو الإسرائيلي الذي يستهدف الشجر والحجر بدعم إماراتي”.

🔻قبل قليل

ليس في تل أبيب ولكن في الامارات

الاحتفال بعيد اليهـود حانوكا

وهذا يدل على أن الإمارات مستوطنة و اولاد زايد لا عروبة ولا مروءة

شاركوا في قتل وتشريد ملايين الاسر باليمن وليبيا والسودان واليوم يشاركون في قتل الشعب الفلسطيني…#بن_زايد_صهيوني_ماسوني pic.twitter.com/XZUVHYdaj2 — Abokaled (@Abokale27844511) December 8, 2023

وكتب أبو خالد عن الفيديو الذي ذكر أنه يعود لتاريخ الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر: “هذا يدل على أن الإمارات مستوطنة واولاد زايد لا عروبة ولا مروءة شاركوا في قتل وتشريد ملايين الاسر باليمن وليبيا والسودان واليوم يشاركون في قتل الشعب الفلسطيني”.

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المغرد أبو نوح كتب أيضاً: “بينما يقتل الالاف الاطفال والنساء في غزه على ايدي اليهود تقوم الامارات بحتفل بعيد اليهود “حانوكا” في دبي”.

بينما يقتل الالاف الاطفال والنساء في غزه على ايدي اليهود

تقوم الامارات بحتفل بعيد اليهود "حانوكا" في دبي 🔻بريك هل اصبح فرض واجب على ضرب الكيان الإسرائيلي في الامارات

نعم ✔️

ام

لا❌ pic.twitter.com/xiZ9KRQw0k — ابو نوح (@bwnw91322787) December 8, 2023

ما خفي أعظم!

وعلق نذير الخطيب عن فيديو احتفالات يهودية في دبي الإماراتية: “وما خُفِيَ أعظم.. الإماراتيون المتصهينون حكومة وشعبا يحتفلون بعيد اشقائهم اليهـود عيد حانوكا في داخل مستعمرة الامارات!”.

وما خُفِيَ أعظم

الامراتيون المتصهينون حكومة وشعبا يحتفلون بعيد اشقائهم اليهـود عيد حانوكا في داخل مستعمرة الامارات! pic.twitter.com/CI2WjNx9E3 — Natheer Al-katip (@NatheerAlkatip) December 8, 2023

أما مجتهد نجران فكتب: “شفتوا الى اين وصلت الصهينه عن الصهيوني بن زايد والله وبالله أن ضرب ودك الكيان الاماراتي الصهيوني أصبح فرض عين ولا يختلف عن دك الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة”,

وفي عام 2021 نشر حساب “إسرائيل في دبي” على موقع “تويتر“، التابع للقنصلية الإسرائيلية في دبي صورا لإيقاد شمعدان عيد “حانوكا” اليهودي في دبي بالإمارات.

هذه الاحتفالات بعيد ال #حانوكا من دبى وليست من إسرائيل 🕎

عيد حانوكا سعيد!

Happy Hanukkah 🕎 from Dubai! pic.twitter.com/67H2CMpj6C — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) November 28, 2021

وعلق الموقع على الصور بالقول: “هذه الاحتفالات بعيد الحانوكا من دبي وليست من إسرائيل. عيد حانوكا سعيد!”