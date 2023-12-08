مسؤول أممي ينفجر غضبا من داخل غزة ويفضح ازدواجية الغرب (شاهد)

وطن- متحدثا من داخل قطاع غزة، وبينما ظهرت وراءه مشاهد نزوح الفلسطينيين، انفعل المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” جيمس إيلدر وهو ينتقد ازدواجية الغرب.

وقال إيلدر في مقطع فيديو: “(أنا) كنت في أوكرانيا، عندما أجبرت عائلات مثل هذه على النزوح، وفي حينها العالم فتح قلبه لهم، لكن لا أفهم لماذا أغلق العالم عينيه الآن”.

وجاء انفعال جيمس إيلدر جراء مشاهد مؤلمة ظهر فيها عدد كبير من الفلسطينيين وهم ينزحون من مناطقهم بحثا عن موقع آمن في القطاع الذي يتعرض للقصف في كل أرجائه.

85% من سكان غزة نازحون

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، أنّ نحو 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة، والمستمرة للشهر الثالث تواليا.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، أنّ ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة (من أصل 2.3 مليون نسمة)، أصبحوا نازحين داخلياً.

اكتظاظ النازحين في مراكز الإيواء

ووفق الوكالة الأممية، جرى تسجيل ما يقرب من 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة، منهم حوالي مليون مسجلون في 99 ملجئا للأونروا في وسط وجنوب قطاع غزة.

وتشير التقديرات إلى أن 191 ألف نازح آخر يقيمون في 124 مدرسة عامة ومستشفى، وكذلك في أماكن أخرى مثل قاعات الزفاف والمكاتب والمراكز المجتمعية، في حين تستضيف العائلات الباقين أو يعيشون في العراء بالقرب من الملاجئ.