قوة إسرائيلية استعانت بالطيران لإسنادها فقصفها.. غارة خاطئة أسقطت قتيلا وجرحى في غزة

وطن- قتل جندي على الأقل من قوات الاحتلال وأصيب آخرون؛ جراء غارة إسرائيلية نُفذت بالخطأ على مبنى كان يتحصن فيه عدد من الجنود في قطاع غزة.

وقال الإعلام العبري، إنّ هذه الحادثة وقعت عندما طلبت قوات برية من جيش الاحتلال إسناداً جوياً من طياري مروحية “أباتشي” ضد مقاومين فلسطينيين كانوا قريبين منهم.

وفيما استجاب الطيارون للطلب، إلا أنه بسبب تفعيل نيران خاطئة من الأرض، هاجموا المبنى الذي كان فيه الجنود الإسرائيليون.

ووفق ما رشح من معلومات في هذا الخصوص، فإنّ هذه الحادثة وقعت قبل أيام، وكانت أسرة الجندي القتيل غير راغبة في الكشف عنها، إلا أن المعلومة سُربت إلى وسائل الإعلام.

واقعة ليست الأولى

يُشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بما في ذلك خلال معركة طوفان الأقصى.

ففي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، اعترف جيش الاحتلال بوقوع قتلى في صفوفه بنيران زملائهم، ووقوع عدة حوادث “إطلاق نار صديق” بين جنوده، خلال الحرب على غزة، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته.

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القسام تفشل محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى

وكان جيش الاحتلال قد تلقى صفعة خلال الساعات الماضية، عندما حاول تنفيذ عملية لتحرير أحد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة إلا أنّ المحاولة باءت بهزيمة مذلة.

وفي التفاصيل، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها أحبطت محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى في قطاع غزة.

وقال بيان لكتائب القسام: “فجر (الجمعة)، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة”.

اكتشاف القوة الإسرائيلية والاشتباك معها

وأضاف البيان، أنه تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.

وكشفت القسام، عن تدخل الطيران الحربي لجيش الاحتلال وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب قولته من المنطقة.

وأشارت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.