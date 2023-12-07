مورينيو مهددٌ بعقوبة الإيقاف من جديد بسبب هذا التصريح !

وطن- أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، مهددٌ بعقوبة الإيقاف من جديد بعد تصريح مثير للجدل عن حكم في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، بأن المدرب مورينيو قد يتلقى عقوبة إيقاف جديدة لمباراتين، على خلفية تصريحاته الهجومية ضد الحكم الإيطالي ماتيو مارسينارو.

مورينيو مهددٌ بالإيقاف

وأضافت الصحيفة، ” المدعي العام الإيطالي لن يتنازل بشأن العقوبة المحتملة للمدرب البرتغالي مورينيو، وهو ما يعني أنه في حال صدورها. فلن يتم تخفيض العقوبة”.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد أثار الجدل بتصريح ضد الحكم الإيطالي ماتيو مارسينارو، حكم مباراة روما وساسولو، في منافسات الجولة ال14 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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تصريح مورينيو ضد الحكم الإيطالي مارسينارو

وقال البرتغالي مورينيو في تصريح مثير للجدل بوقت سابق ضد الحكم مارسينارو، ” ملف الحكم لا يجعلني هادئاً، ولا حتى الشخص الذي سيدير تقنية الفيديو (VAR)”.

وأردف، ” الحظ لا يحالفنا دائماً معه، سترونه غداً يشهر البطاقة الصفراء لجيانلوكا مانشيني مدافع فريق روما، بعد مرور 10 دقائق فقط، وسيغيب عن مباراة فيورنتينا”.

وكان فريق روما قد حقق الفوز الثمين على منافسه ساسولو، الأحد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسيلتقي فريق روما في المواجهة القادمة أمام منافسه فيورنتينا، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم (الكالتشيو) الأسبوع القادم.

ويحتل فريق روما في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر إنتر ميلان برصيد 35 نقطة لهذا الموسم.