لماذا لم يظهر أبو عبيدة منذ أسبوعين؟!

وطن – كان آخر ظهورٍ لـ”المثلم”، الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يوم الـ23 من نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين ولغاية اليوم، لم يطلّ المتحدث في خطاباتٍ متلفزة، ما أثارَ حديثَ النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل.

وعلى الرّغم من أنّ آخر خطابات “أبو عبيدة”، كان في اليوم الثامن والأربعين من معركة طوفان الأقصى، إلا أنّ الفلسطينيين خاصةً، والعرب عامةً كانوا ينتظرون “على أحرّ من الجمر”، الإعلانات العاجلة التي تشير لوجود خطاب أو تسجيل صوتي للناطق باسم كتائب القسام، الذي يطلّ بلثامه الأحمر وعصبته الخضراء وبذلته العسكريّة.

لكن، ورغم عدم ظهور “الملثم“، إلا أن الناطق العسكري لكتائب القسام، لم يتوقف عن نشر تغريداتٍ عبر قناته الرسمية في “تلغرام”، تتضمن حصاداً لعمليات الكتائب في قطاع غزة، والتي كان آخرها اليوم الخميس 8/12/2023.

وأعلن “أبو عبيدة” في تغريدته الأخيرة عن تمكن “مجاهدي القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

#عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا في 72 ساعة الماضية من تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا#حرب_غزة pic.twitter.com/y2tNKBnx4O — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 7, 2023

وأكد الناطق العسكري أن مقاتلي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

#عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: مجاهدونا أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح بتفجير فتحات أنفاق ومنازل#حرب_غزة pic.twitter.com/K6YsOQgCNw — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 7, 2023

كما أشار إلى أن مقاتلي القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني . وفق تغريدته

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ويعتبر “أبو عبيدة” صوت كتائب القسام الذي يقود الحرب الإعلامية والنفسية ضد “إسرائيل”، حيث أدار الحرب الإعلامية باحترافية لافتة في مواجهة الناطقين الإسرائيليين، الذين لا تخلوا مؤتمراتهم وخطاباتهم من الكذب والتأليف لتشويه المقاومة.

ومع السرية التي يضربها الرجل حول نفسه، تزعم “إسرائيل” أنها تعرف هويته الحقيقية.

أدام اللّٰهُ ظِلك يَاحَارِقهُم

لاحرمنا الله منك يا قلب الأمة النابض

حفظك الله ورعاك يا عزنا وفخرنا وتاج رؤوسنا

أنتم وجميع مجاهدونا في القسام وسرايا القدس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية أمل الأمة في دحر وكنس أحفاد القردة والخنازير وصهاينة العرب من قدسنا وتحرير أقصانا #أبوعبيدة pic.twitter.com/fgeJjKAqdd — أحمد عبد الجواد Ahmet Fatih (@abdgwad_ahmed) December 7, 2023

الوضع لا يسمح اخي العزيز .. وظهوره لا يخدم المعركة وسوف يضر المقاومة — بلقيس الحريزي (@x_blq_h_) December 7, 2023