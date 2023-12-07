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    تقارير

    لماذا لم يظهر أبو عبيدة منذ أسبوعين؟!

    يعتبر "أبو عبيدة" صوت كتائب القسام الذي يقود الحرب الإعلامية والنفسية ضد "إسرائيل"
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات3 دقائق
    أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام
    الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

    وطن – كان آخر ظهورٍ لـ”المثلم”، الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يوم الـ23 من نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين ولغاية اليوم، لم يطلّ المتحدث في خطاباتٍ متلفزة، ما أثارَ حديثَ النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل.

    وعلى الرّغم من أنّ آخر خطابات “أبو عبيدة”، كان في اليوم الثامن والأربعين من معركة طوفان الأقصى، إلا أنّ الفلسطينيين خاصةً، والعرب عامةً كانوا ينتظرون “على أحرّ من الجمر”، الإعلانات العاجلة التي تشير لوجود خطاب أو تسجيل صوتي للناطق باسم كتائب القسام، الذي يطلّ بلثامه الأحمر وعصبته الخضراء وبذلته العسكريّة.

    لكن، ورغم عدم ظهور “الملثم“، إلا أن الناطق العسكري لكتائب القسام، لم يتوقف عن نشر تغريداتٍ عبر قناته الرسمية في “تلغرام”، تتضمن حصاداً لعمليات الكتائب في قطاع غزة، والتي كان آخرها اليوم الخميس 8/12/2023.

    وأعلن “أبو عبيدة” في تغريدته الأخيرة عن تمكن “مجاهدي القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

    وأكد الناطق العسكري أن مقاتلي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

    كما أشار إلى أن مقاتلي القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني . وفق تغريدته

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    ويعتبر “أبو عبيدة” صوت كتائب القسام الذي يقود الحرب الإعلامية والنفسية ضد “إسرائيل”، حيث أدار الحرب الإعلامية باحترافية لافتة في مواجهة الناطقين الإسرائيليين، الذين لا تخلوا مؤتمراتهم وخطاباتهم من الكذب والتأليف لتشويه المقاومة.

    أبو عبيدة
    أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام

    ومع السرية التي يضربها الرجل حول نفسه، تزعم “إسرائيل” أنها تعرف هويته الحقيقية.

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