“تنسيق إيه يا سيسي”.. سيدة مصرية في غزة تنفجر غضبا لرفض بلادها عودتها أمام معبر رفح (شاهد)

وطن- تواصلت معاناة المصريين في قطاع غزة، الذين تخلت أو على الأقل عجزت سلطات بلادهم عن إعادتهم وإخراجهم من جحيم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي واحدة من مشاهد كثيرة في غزة، ظهرت سيدة مصرية في مقطع فيديو تروي مأساتها، قائلة إنّها السلطات المصرية لم تسمح لها بالعودة وطلبت منها انتظار التنسيق.

وقالت السيدة، وهي تُلوّح بجواز سفرها المصري، إنّ جاءت إلى غزة لزيارة ابنتها لمتابعة وضعها في شمال غزة، وتوجهت رفقة حفيدتها إلى معبر رفح بعد استشهاد كل أفراد أسرتها.

وأضافت: “روحت على معبر (رفح) علشان أسافر على بلدنا لكنهم رجعوني وقالوا هنعمل تنسيق.. تنسيق إيه يا سيسي.. أنا متبدهلة في الشوارع، لو (غزة) بلدي كنت ممكن أشوف حد أقيم عنده لكن أنا مش لاقية مكان أروحه”.

وأشارت إلى أنّها تتنقل بين مراكز الإيواء من مكان لآخر، فيما عجزت عن استكمال حديثها وانخرطت في البكاء المرير.

بعدها، كشفت أن أبناءها في مصر أبلغوا وزارة الخارجية في البلاد لإجراء التنسيق الذي تحدثت عنه السلطات، لكن دون جدوى، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية.

مصر تُخرج مواطنيها بإذن إسرائيلي

وكانت ضجة قد أثيرت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تحدث البرلماني السابق سمير غطاس، عن أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستأذن الاحتلال للسماح للمصريين في غزة بالعودة إلى مصر.

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وقال سمير غطاس في اللقاء المتداول والذي ظهر فيه مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، عن المصريين الموجودين في قطاع غزة: “ما أقوله الآن لم يقال في أغلب المنصات الإعلامية بالصراحة التي أتحدث بها عن المصريين الموجودين في قطاع غزة الذين يفوق عددهم ما بين 30 إلى 40 ألف”.

وعن هؤلاء سواء مصريين أو متجنسين مصريين، أوضح غطاس: “أي سيدة مصرية متزوجة من فلسطيني وأعطت لأولادها جنسية وأي مصري يريد أن يخرج من غزة يرسل جواز سفره أولا للسفارة المصرية في رام الله.. والسفارة المصرية في رام الله ترسله للإسرائيليين.. والإسرائيليين يفحصوه إن كان له علاقة بحماس أو لا.. وإن لم يكن له أي علاقة بحماس يأذن الاحتلال له بالخروج وإلا فيأتي القرار بالرفض”، لافتاً إلى أن هذه المعاملة تطبق على المصريين دون غيرهم.

رد الخارجية المصرية

وفيما أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة، ردّت وزارة الخارجية المصرية زاعمة أنّه لا يوجد أي تدخل من أي طرف في إعادة المصريين من غزة.

وتحدثت عن أن التنسيق الذي يتم إجراؤه يكون مع السلطات الفلسطينية، مدعية أنه لا يوجد أي دور للاحتلال الإسرائيلي في هذا الملف.