أخذت 580 حقنة خلال حملها فيه.. أم فلسطينية تودع جثمان طفلها الشهيد (فيديو يبكي الحجر)

وطن- وثّق مقطع فيديو، مشهدا مأساوية لسيدة فلسطينية تعانق جثمان طفلها الشهيد الذي ارتقى في إحدى غارات الاحتلال في الحرب الهجمية على قطاع غزة.

وشوهدت السيدة، وهي منهارة من البكاء، وتطلب من ابنها أن يسامحها إذا قصّرت معه يوما، فيما شوهدت سيدة أخرى تحاول التخفيف عنها بالقول: “ما قصّرتي معه”.

وردت والدة الشهيد قائلة: “والله يما تعبت فيه وأخدت فيه ٥٨٠ إبرة (حقنة) هيبارين”.

وهذا الطفل الشهيد ارتقى في غارة إسرائيلية على مدينة رفح، وانضم إلى قائمة الشهداء الأطفال في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة.

مجازر مستمرة في غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ62، في حين تتواصل حصيلة الشهداء في الارتفاع لا سيما من الأطفال الذين برزوا كضحية مأساوية في الحرب الراهنة.

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وارتكب الاحتلال مزيدا من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.

طفل شهيد كل 10 دقائق

وكان ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أفاد بأن شهيدا من الأطفال الفلسطيني يرتقي ​​كل عشر دقائق في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من قبل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بيبركورن، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية: “أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأوضح أن 16 ألف شخص استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وأن أكثر من 60% منهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 42 ألف شخص بالقطاع المحاصر.

وحذر بيبركورن من أن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.