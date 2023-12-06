كلمات مؤثرة لوائل الدحدوح في مواساته لمؤمن الشرافي

وطن – قدم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مدير ومراسل قناة “الجزيرة” في غزة التعازي لزميله مؤمن الشرافي الذي فقد عدداً كبيراً من أفراد عائلته، الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال للمنزل الذي نزحوا إليه في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وكان 21 شخصا من أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة “مؤمن الشرافي” ومنهم والده ووالدته وعدد من أشقائه استشهدوا في قصف منزل بمخيم جباليا.

الدحدوح يواسي الشرافي بتغريدة مؤثرة

وقال “الشرافي” لقناة “الجزيرة” إن قوات الاحتلال ألقت برميلا متفجرا على المنزل الذي نزحت إليه عائلته مما أدى لتدميره هو والمنازل المجاورة بشكل كامل واستشهاد جميع سكانه.

تجمّل بالصبر يا أخي ، فلقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا و لن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة ، اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب ، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا ، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره جلَّ في… pic.twitter.com/nAAK8CmUHA — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) December 6, 2023

وفي تعليق له على المأساة التي طالت عائلة صديقه قال وائل الدحدوح في تغريدة مؤثرة على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقا – “تجمّل بالصبر يا أخي ، فلقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا ولن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة”.

وأضاف “الدحدوح” الذي كان قد فقد زوجته واثنين من أطفاله وحفيدته جراء قصف إسرائيلي سابق: “اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا ، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره جلَّ في عُلاه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الرسالة الأخيرة لوالدة مؤمن الشرافي

وكانت قناة “الجزيرة” نشرت مقطعا صوتيا سجلته والدة مراسلها في غزة مؤمن الشرافي قبل يومين من استشهادها في القصف الإسرائيلي، الأربعاء.

آخر رسالة صوتية من والدة مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي أرسلتها قبل استشهادها تعبر فيها عن اشتياقها إليه#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/SdMSlQcLRO — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

وبدأت السيدة الفلسطينية الراحلة رسالتها بالسلام على ابنها والسؤال عن حاله وحال زوجته وأولاده وطلبت منه أن ينتبه لنفسه ودعت له بأن يخرج سالما من هذه الحرب.

وختمت الرسالة بقولها “والله إني مشتاقة لك.. وأدعو لك كل يوم.. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك”.