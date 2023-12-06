Close Menu
    الهدهد

    كلمات مؤثرة لوائل الدحدوح في مواساته لمؤمن الشرافي

    مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح يعلق على استشهاد عائلة زميله المراسل مؤمن الشرافي جراء قصف إسرائيلي
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مؤمن الشرافي
    مراسل قناة الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي

    وطن – قدم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مدير ومراسل قناة “الجزيرة” في غزة التعازي لزميله مؤمن الشرافي الذي فقد عدداً كبيراً من أفراد عائلته، الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال للمنزل الذي نزحوا إليه في مخيم جباليا بقطاع غزة.

    وكان 21 شخصا من أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة “مؤمن الشرافي” ومنهم والده ووالدته وعدد من أشقائه استشهدوا في قصف منزل بمخيم جباليا.

    الدحدوح يواسي الشرافي بتغريدة مؤثرة

    وقال “الشرافي” لقناة “الجزيرة” إن قوات الاحتلال ألقت برميلا متفجرا على المنزل الذي نزحت إليه عائلته مما أدى لتدميره هو والمنازل المجاورة بشكل كامل واستشهاد جميع سكانه.

    وفي تعليق له على المأساة التي طالت عائلة صديقه قال وائل الدحدوح في تغريدة مؤثرة على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقا – “تجمّل بالصبر يا أخي ، فلقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا ولن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة”.

    وأضاف “الدحدوح” الذي كان قد فقد زوجته واثنين من أطفاله وحفيدته جراء قصف إسرائيلي سابق: “اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا ، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره جلَّ في عُلاه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

    الرسالة الأخيرة لوالدة مؤمن الشرافي

    وكانت قناة “الجزيرة” نشرت مقطعا صوتيا سجلته والدة مراسلها في غزة مؤمن الشرافي قبل يومين من استشهادها في القصف الإسرائيلي، الأربعاء.

    وبدأت السيدة الفلسطينية الراحلة رسالتها بالسلام على ابنها والسؤال عن حاله وحال زوجته وأولاده وطلبت منه أن ينتبه لنفسه ودعت له بأن يخرج سالما من هذه الحرب.

    وختمت الرسالة بقولها “والله إني مشتاقة لك.. وأدعو لك كل يوم.. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك”.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.