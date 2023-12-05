جماهير الأهلي المصري يُواصل تضامنه مع فلسطين بهذه اللافتة (صور)

وطن- تُواصل جماهير الأهلي المصري تضامنها مع فلسطين برفع لافتة ضخمة داخل مدرجات (بنجامين مكابا)، خلال تشجيع فريقهم في المباراة الماضية أمام نظيره التنزاني يانغ أفريكانز في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ودون على اللافتة التي رفعها جماهير نادي الأهلي المصري تضامناً مع الشعب الفلسطيني، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال60، “بأرواحكم الطاهرة يزيد اليقين.. وستظلوا بيننا تشهدوا النصر المُبين”.

جماهير الأهلي المصري

وكانت جماهير الأهلي المصري واللاعبين وصولاً إلى إدارة النادي، قد عبروا عن تضامنهم ووقوفهم مع أهل فلسطين في غزة بكافة الوسائل المختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعادل فريق الأهلي حامل اللقب أمام منافسه التنزاني يانغ أفريكانز بهدف لكليهما، في الجولة الثانية عن دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

اقرأ أيضاً:

مباراة الأهلي المصري القادمة

وسيلتقي الأهلي في المواجهة القادمة أمام الجزائري شباب بلوزداد، الجمعة، في منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على ميدان ملعب (الجيش ببرج العرب).

ويعتلي الأهلي المصري صدارة مجموعته في منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط لهذا الموسم.

يذكر بأن فريق الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز برصيد 16 نقطة للموسم الجاري.