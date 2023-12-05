تقنية جديدة في بطولة يورو 2024 ألمانيا لتدارك الأخطاء التحكيمية

وطن- ذكرت تقارير صحفية بريطانية، بأن تقنية جديدة إلكترونية ستستخدم في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ألمانيا للمرة الأولى في هذه النسخة ال17.

وأفادت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، بأنه سيتم الاستعانة بشريحة إلكترونية ستوضع داخل كرات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقنية جديدة في يورو 2024

وأضافت الصحيفة، ” الشريحة الإلكترونية التي سيتم وضعها داخل الكرات في منافسات بطولة يورو 2024، والتي ستحدد للحكام الوقت الذي تغادر فيه الكرة قدم اللاعب قبل أن تصل لزميله لحسم موقف التسلل”.

كما وختمت، “ستساعد تلك الشريحة في رسم صورة إلكترونية لدى حكام الفيديو لتحديد المكان الذي لمست فيه الكرة أي لاعب، في حال وجود شك ركلة جزاء من لمسة يد أو أمر مماثل في ذلك”.

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وستشهد بطولة يورو 2024 بنسختها ال17، غياب المنتخب الروسي لكرة القدم عن هذه النسخة، بسبب عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على ضوء الأزمة الأوكرانية الروسية.

تغيير قواعد التسلل

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد اقترح في وقت سابق تغيير قواعد التسلل، بشأن اللاعب المهاجم بأن يكون فيها جسده بالكامل أمام لاعب آخر من دفاع الفريق المنافس داخل أرضية الملعب.

يذكر بأن كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2024)، خلال الفترة ما بين 14 يونيو/ حزيران وحتى ال14 من شهر يوليو/ تموز لعام 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا.