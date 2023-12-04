“هزائم العرب أمام إسرائيل”.. العوضي يكشف أهم سبب لنجاح طوفان الأقصى (فيديو)

وطن – قال الداعية الكويتي المعروف الدكتور محمد العوضي إن نجاح عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، كان سببه هو “غياب الخونة الذين كانوا سبب هزائم العرب في حروبهم السابقة مع إسرائيل”.

وأضاف محمد العوضي في كلمة مصورة له بثها عبر حسابه بـ”إكس“، أن الدروس والدلالات والعبر والاستنتاجات من عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل لا حصر لها.

من أهم أسباب نجاح#طوفان_الأقصى

والصدمة الكبرى التي أحدثها لـ #الصهاينة وحلفائهم

تنقية صفوف المجاهدين من الخونة لا سيما في القيادات العليا وقد أنبأنا التاريخ القريب أن القادة الخونة كانوا هم السبب الأكبر في هزائم الجيوش العربية في جميع حروبنا مع #الكيان_الصهيوني !!

لذا وجب على كل… pic.twitter.com/cvueBrzZhK — محمد العوضي (@mh_awadi) December 3, 2023

محمد العوضي: ما صنعه الفلسطينيون معجزة شهد لها العالم

واستدرك أن من بين المعاني الضرورية في نجاح عملية 7 أكتوبر هو هز صورة إسرائيل والكيان الصهيوني، وما صنعه الفلسطينيون من معجزة شهد لها العالم.

وأردف الداعية الكويتي: “ما كان لهذا النصر أن يتحقق ضمن معطيات كبيرة لولا خلو صفوف المجاهدين من الخونة”.

وأوضح أن ما كسر الجيوش العربية هم الخونة وكانت هذه الجيوش تبدأ بالتقدم وتنتهي بالانكسار لوجود من أسماهم بـ”الخونة الكبار” والمرتزقة الذين يأكلون على كل الموائد -حسب تعبيره-

وشدد الدكتور محمد العوضي على أن كل بلد يريد أن ينجز ويتقدم فإن عليه أن يطهر الصفوف الأمامية من الخونة، في أي نوع من الخيانة كانوا.

“لا طاعة لولي الأمر في التطبيع مع الصهاينة”

وكان الداعية الكويتي المعروف قال في نوفمبر الماضي في صدد تعليقه على الأحداث في غزة وانبطاح الأنظمة العربية، إنه “لا طاعة لولي الأمر في التطبيع مع الصهاينة ولا في خذلان غزة”.

وفي لقاء مع الإعلامي التركي “حمزة تكين” نشره على حسابه في “موقع إكس” أكد الشيخ محمد العوضي على أنه “ليس من حق أحد أياً كان حاكماً أو نظاماً أن يتنازل عن شبر واحدٍ من أرض فلسطين، تحت أي ذريعة أو مسمى

مثل التطبيع أو معاهدات أو اتفاقات وغيرها.”

وشدد الداعية الكويتي في حديثه كذلك على أن “كل الفتاوى التي تُشرعن اغتصاب الصهاينة للأرض وتمكنهم من أرواح المسلمين وأعراضهم وحقوقهم، ما هي إلا فتاوى كاريكاتيرية هزلية لا قيمة لها” حسب قوله.