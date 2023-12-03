“يمكن تكون عايشة!”..فيديو مؤثر لأب فلسطيني مفجُوع على طفلته بعد ارتقائها بقصف الاحتلال على غزة

وطن- لم يُصدق أب فلسطيني ارتقاء طفلته شهيدة في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال58 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، دموع أب فلسطيني لطفلته الشهيدة بعد ارتقائها في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وهو يقول: ” يمكن عايشة ياعمي.. شوفولنا دكتور”.

يمكن عايشة ياعمي!

ويواصل الأب الفلسطيني الحزين على فراق طفلته الشهيدة، ” ياحبيتي يابا، رحتي عند ربك.. الله يرحمك”.

وباتت تلك المشاهد المؤثرة تتكرر في ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة في قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب مجزرة في أحد الأحياء السكنية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقصف لمدرسة العائلة المقدسة شمال غرب المدينة التي تأوي النازحين.

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7 ألاف طفل فلسطيني

وبحسب المصادر الطبية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 7 ألاف طفل فلسطيني، خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة.

يذكر أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت لأكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة نحو 38 ألف شخص بجراح مختلفة ما بين متوسطة وخطيرة، فيما لا يزال 7000 في عتاد المفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.