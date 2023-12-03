“يا حبيب قلبي يما”.. أم فلسطينية مكلومة تُودع نجلها الشهيد بقصف الاحتلال المُتواصل على غزة (فيديو)

وطن- ودعت أم فلسطينية مكلومة نجلها الشهيد داخل أحد المشافي بغزة قبل مواراته الثرى، بعد ارتقائه في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتداول النشطاء مقطع فيديو مؤثر لأم فلسطينية وهي ترثي نجلها الشهيد بقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، ” يا رأس قلبي يما، يا حبيب قلبي يما.. يا حبيب قلبي يما”.

يا حبيب قلبي يما.. يا ريتني أنا ولا أنتا

وتواصل تلك الأم الفلسطينية المكلومة على فراق نجلها، ” الله يجعلك في جنات الخلد.. يجعلك في الفردوس الأعلى.. يارب في الفردوس الأعلى يا غالي”.

وختمت تلك الكلمات الموجعة، ” يا حبيبي يما، يارب يجعلك تقى أنا وإياك في جنات الخلد يما، حبيب قلبي يا قلبي.. ياريتني أنا ولا أنتا”.

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ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق المدنيين منذ إعلان حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت عدد المجازر إلى نحو 1500 مجزرة، من خلال قصف الجنوني والعشوائي للأحياء السكنية والمنازل والمدارس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

سياسة الاحتلال الإسرائيلي

ناهيك عن سياسية الاحتلال الإسرائيلي في فصل شمال ومدينة غزة عن جنوب قطاع غزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب مخططه في فصل مناطق الجنوب والوسط من القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ تفوق نسبة 80%، وأصيب نحو 41 ألف شخص بجراح مختلفة، ولا يزال أكثر من 7 ألاف مفقودين تحت ركام الأنقاض، وفق آخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.