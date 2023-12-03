نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يلتقي عائلات أسرى إسرائيليين.. لماذا أهداهم تماثيل برونزية على هيئة نسر؟

وطن- أجرى نجم هوليوود وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، مقابلة مع عائلات بعض الأسرى الذين تحتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

والتقى أرنولد شوارزنيجر، في ولاية لوس أنجلوس، مع أقارب ثلاثة أشخاص تحتجزهم حماس، في إطار الدعم لعائلات الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول / أكتوبرالماضي.

هدية نجم هوليوود لعائلات الأسرى

وقدم شوارزنيجر، للعائلات منحوتات وتماثيل برونزية على هيئة نسر كهدية لزواره وقلادات تعريفية تحمل عبارة “أعيدوهم”.

في تفسير لهدية النسر، قال أرنولد شوارزنيجر: “لأنه يمثل شيئا يحلق عاليًا، الشيء المثير في الأمر هو أن النسر لا يستطيع الطيران إلا مع الريح”.

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وأضاف: “ما أقوله اليوم هو أن يكون بقية العالم بمثابة الريح للشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي، لجعلهما يطيران عاليا”.

وتابع: “أنا صديق كبير للشعب اليهودي في إسرائيل”.

“علامة كلب” هدية لنجم هوليوود

في المقابل، أهدى الحاضرون أرنولد شوارزنيغر علامة كلب رمزية منقوش عليها عبارة “أحضرهم إلى المنزل الآن”، التي ترمز إلى رغبتهم في تحرير الأسرى.

يُشار إلى أن شوارزنيجر كان قد عبر عن ارتباطه الوثيق بشعب إسرائيل، وسبق أن أعرب عن تضامنه معها، في منشور على منصة “أكس”، بعد يومين من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

وقال في تعليق آنذاك: “أقف مع أصدقائي الإسرائيليين في مواجهة هذه الهجمات قلبي ينفطر عندما أشاهد الأخبار وأرى هذا الألم والمعاناة”.