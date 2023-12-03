نجل نتنياهو ينفجر غضبا بعد دعوة إيهود أولمرت لاستقالة والده وتعليق ناري

وطن- انفجر يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضبا بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي دعا رئيس الحكومة الحالي لتقديم استقالته.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ يائير نتنياهو وجد صعوبة في التخلي عن شبكات التواصل الاجتماعي حتى أثناء زيارته لإسرائيل بعد أن أمضى أشهراً عديدة في ميامي.

وأعرب نتنياهو الابن، عن غضبه من المقابلة التي أجراها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت مع القناة الـ12 العبرية.

غضب يائير نتنياهو من تصريحات إيهود أولمرت

ونشر نتنياهو الابن، على صفحته على موقع إنستغرام، مقاطع لأولمرت من المقابلة، قال فيها إنه يجب استبدال نتنياهو الآن، وبعد الحرب يجب تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.

وفي مقدمة قصته، كتب يائير نتنياهو: “إنهم يريدون طرد نتنياهو من أجل إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية”.

خطة نتنياهو لإنقاذ نفسه بعد الحرب

وأشار الإعلام العبري، إلى أنه من الواضح أن التحذير من قيام دولة فلسطينية هو الورقة التي سيلعب بها نتنياهو بعد الحرب في محاولة لإنقاذ نفسه.

فقد قالت القناة 11 إن نتنياهو يستعد بالفعل للأيام التالية للحرب، قائلاً في محادثات مغلقة مع أعضاء الكنيست في الليكود: ” أنا الوحيد الذي سيمنع قيام دولة فلسطينية في غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية).

وبحسب المنشور، التقى نتنياهو في الأسبوع الماضي بحوالي عشرة أعضاء كنيست من الليكود، ونقل لهم رسالة مفادها أنه لا ينوي الذهاب إلى أي مكان بعد الحرب.

ماذا قال إيهود أولمرت عن نتنياهو؟

وكان إيهود أولمرت قد دعا نتنياهو لتقديم استقالته، وقال: “إذا استمرت الحكومة في رفض إخبار العالم بما تتصوره لغزة في المرحلة التالية بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، فلن يتم منحها الوقت من الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي من أجل استكمال عملية تدمير الحركة”.

وأضاف: “التهديد والتفاخر من القيادات السياسية الحالية والزعم بأن لدينا الكثير من الوقت، ليس له أساس له من الصحة، ولدينا وقت محدود للغاية”.

وتابع: “ما يمكن أن يمنح دولة إسرائيل الوقت والصبر من خلال المجتمع الدولي هو أولاً التوضيح أنه في نهاية العملية العسكرية، سوف تنسحب إسرائيل من داخل قطاع غزة عندما تهزم حركة حماس.. وليس لدينا اي أختيار للبقاء ولا مصلحة في ذلك، وثانياً يتم تقديم تصور إسرائيل عن قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما قامت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل القيام به”.

ودعا أولمرت أيضاً بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته ، قائلاً إن كل دقيقة يبقى فيها في السلطة هي ضرر لإسرائيل.

وأكد أولمرت أنه لا يدعو لتشكيل حكومة جديدة بالكامل، لكن إسرائيل تحتاج لقيادة تتمتع بالنزاهة والالتزام الأخلاقي.