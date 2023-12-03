كمين قسامي نوعي يفتك بعدد كبير من قوات الاحتلال.. تفجير عبوات ثم إجهاز من المسافة صفر

وطن– أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قتل عدد كبير من قوات الاحتلال في المعارك البرية شمالي غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك.

وذكر البيان: “فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك“.

وأضاف: “قام المجاهدون بزراعة ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى”.

الاحتلال يعترف بتفوق حماس في معارك غزة

بالتزامن مع ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس تتفوق على جيش الاحتلال في معرفتها بمنطقة المعارك وسيطرتها عليها.

وأضاف أن جيش الاحتلال يجمع المعلومات لتحسين عملياته على الأرض، مشيرا إلى أن حماس تمتلك قدرات مركبة ومعقدة تحت الأرض، ومنها تنطلق هجماتها على إسرائيل، بما في ذلك امتلاك الصواريخ والقدرة على إطلاقها.

أسماء ورتب عدد من كبار الضباط الإسرائيليين القتلى

في سياق الخسائر الإسرائيلية “المعلنة” أيضا، كشف جيش الاحتلال عن أسماء ورتب عدد من كبار ضباطه الذين قتلوا في الحرب الجارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد وستة ضباط برتبة مقدم.

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وتشمل قائمة القتلى، العقيد أساف حمامي (41 عاما)، قائد لواء الجنوب في فرقة غزة، قتل في هجوم السابع من أكتوبر وجثته محتجزة بغزة، والعقيد يوناتان شتاينبرغ (42 عاما)، قائد لواء ناحال، قتل في تبادل إطلاق نار قرب كرم أبو سالم، والعقيد ليئون بار وهو ضابط كبير في فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تضم العقيد روعي يوسف ليفي (44 عاما)، قائد الوحدة المتعددة الأبعاد، والمقدم ساهار تسيون مخلوف (33 عاما) قائد كتيبة اتصال في فرقة غزة، والمقدم يوناتان تسور (33 عاما) قائد كتيبة في لواء جولاني، والمقدم إيلي جينسبيرغ (42 عاما) ضابط في وحدة الكوماندوز البحرية “هشايطيت-13” من وحدات النخبة، خدم في آخر منصب له قائدا لمدرسة مكافحة الإرهاب.

وتتضمن القائمة كذلك، المقدم عليم عبد الله، (40 عاما)، نائب قائد اللواء 300، قُتل في مواجهة على الحدود مع لبنان، والمقدم ميدان يسرائيل (35 عاما)، قائد إمداد القيادة في القيادة الجنوبية، والمقدم سلمان حبقة (33 عاما)، قائد الكتيبة 53، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط من اللواء السابع

وكان جيش الاحتلال قد أعلن فجر السبت، مقتل ضابط من اللواء السابع خلال المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.

كما أعلن مقتل جندي من لواء النحال متأثرا بإصابته خلال معارك في شمال غزة منتصف الشهر الماضي.

وبحسب آخر حصيلة معلنة، فقد قتل من جيش الاحتلال 398 جنديا وضابطا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.