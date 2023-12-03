صورة جو شو والبرغوثي من محاضرة عزمي بشارة وليست من قمة حضرها هرتسوغ بدبي

وطن – كشفت منصة “مسبار” المتخصصة في التحقق من الأخبار وتفنيد المعلومات الكاذبة عن صورة مضللة نشرتها حسابات في منصات التواصل أظهرت الإعلامي المصري يوسف حسين “جو تيوب”، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي وادعت أنها من قمة المناخ التي حضرها الرئيس الإسرائيلي في دبي الإماراتية.

وأكدت “مسبار” أن الادعاء مضلّل وأن الصورة التي يظهر فيها يوسف حسين وتميم البرغوثي، التقطت خلال محاضرة ألقاها قبل أيام المفكر العربي عزمي بشارة في العاصمة القطرية الدوحة، وليست ضمن قمّة المناخ التي حضرها الرئيس الإسرائيلي.

ويتزامن ذلك مع استمرار جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، حيث اعتبر وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان مشاركة إسرائيل في القمة تعارضًا مع أهداف المؤتمر.

وغادر الوزير الإيراني مكان انعقاد المؤتمر احتجاجًا على ذلك. فيما كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قرر عدم حضور القمّة للسبب ذاته، رغم تلقّيه دعوة في يونيو/حزيران الفائت من وزير الخارجية الإماراتي.

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يوسف حسين وتميم البرغوثي في محاضرة عزمي بشارة

وأوضحت منصة مسبار أن المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة ألقى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني محاضرة بعنوان “الحرب على غزة: السياسة والأخلاق والقانون الدولي” في مقر المركز العربي في الدوحة.

وحضرت المحاضرة شخصيات بينها مقدّم برنامج جو شو، المصري يوسف حسين، والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي وهما من ظهرا ضمن صورة زعم بعض مشاركيها أنها من دبي لمؤتمر قمة المناخ الثامنة والعشرين.

وأقيمت قمت المناخ الأممية المذكورة (COP28) بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وتناقش القمّة قضايا عدّة بينهما الانبعاثات الزراعية والأمن الغذائي واستمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب استهلاك الوقود الأحفوري.

وانسحب الوفد الإيراني من القمة احتجاجاً على مشاركة إسرائيل فيما عبّر وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي عن أسفه لحضور مسؤولين من نظام الاحتلال قمة المناخ الثامنة والعشرين التي تستضيفها دبي.