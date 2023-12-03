صحفي إسرائيلي يقصف منزلا في غزة من داخل دبابة.. ويشعر بالفخر (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو للصحفي الإسرائيلي ينون ميغال، وهو يتفاخر بدخوله قطاع غزة على متن إحدى دبابات الاحتلال، وإطلاقه قذيفة دمرت منزلا.

وقال الصحفي الإسرائيلي ينون ميغال، في تصريحات إعلامية، إنّه دخل قطاع غزة في دبابة إسرائيلية.

وأضاف أن القوات طالبته بالضغط على الزر، وضغط بالفعل، وفوجئ بأنه أطلق قذيفة من داخل الدبابة، ما أسفر عن تدمير أحد المنازل في غزة.

تصريحات ينون ميغال، أثارت ذهول المذيع الذي كان يتحدث إليه، متسائلا عن كيفية السماح له بدخول الدبابة.

مجازر إسرائيلية مستمرة في غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الغاشمة على قطاع غزة، لليوم الـ58 من الحرب على غزة.

وفي أعقاب انهيار الهدنة الإنسانية يوم الجمعة، كثّف جيش الاحتلال من ارتكاب المجازر المروعة في مختلف أرجاء القطاع، ما أسفر عن تسجيل عدد مهول من الشهداء.

وارتكبت قوات الاحتلال، مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين بعد استهدافها مربعات سكنية بمناطق عدة في غزة، بينما نفذت طائراتها أحزمة نارية في القطاع.