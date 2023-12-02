نتنياهو يأمر رئيس الموساد بالعودة من قطر.. ماذا حدث وما مصير مفاوضات هدنة غزة؟

وطن- أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد ديفيد بارنيا وفريقه بالعودة من قطر على وقع جمود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وقالت وكالة رويترز، إن قرار نتنياهو جاء بسبب بلوع المفاوضات التي جرت في الدوحة، السبت، طريقا مسدودا.

بدوره، قال بيان لديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن المفاوضات بشأن العودة للتهدئة وصلت طريقا مسدودا.

وحمل البيان، حركة حماس المسؤولية عن انهيار الهدنة الإنسانية ومساعي تمديدها، وادعى أن حماس لم تلتزم بالقائمات التي أرسلت لها لإطلاق سراح المحتجزين من النساء والأطفال.

وبحسب القائمات الإسرائيلية، توجد 20 سيدة وطفلان موجودين في قطاع غزة.

زيارة فريق الموساد لقطر

يأتي هذا فيما أفاد مصدر مطلع على الزيارة،بأن فريقا من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد زار الدوحة، السبت، لإجراء مناقشات مع وسطاء قطريين بشأن استئناف الهدنة في غزة.

وركزت المحادثات بوساطة قطرية على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من المحتجزين الإسرائيليين غير النساء والأطفال، ومعايير الهدنة التي قال المصدر إنها تختلف عن اتفاق التهدئة الذي انهار يوم الجمعة.

ووفق الموقع الإسرائيلي، تدرس إسرائيل وحماس معايير جديدة لإطلاق سراح المحتجزين والهدنة منذ ما قبل انهيارها.

وشهدت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، إطلاق حماس سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تم احتجازهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، من النساء والأطفال.