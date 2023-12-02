من يسيطر على شمال غزة؟.. القسام ترد عمليا بمشاهد سحق جنود الاحتلال

وطن – نشرت كتائب القسام، السبت، مقاطع مصورة جديدة وثقت تنفيذ عناصرها لعمليات استهداف ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي للكتائب لحظة استهداف أكثر من تجمع لجنود للاحتلال بعبوات ناسفة، وكذلك استهداف دبابات وآليات إسرائيلية بقذائف الـ “ار بي جي”.

كتائب القسام تفجر جنود الاحتلال وآلياته في بيت حانون

وتأتي هذه اللقطات لالتحام مقاتلي القسام مع عناصر الاحتلال، من بيت حانون شمالي قطاع غزة.

أحد هذه المشاهد وثق رصد عناصر من القسام لأحد جنود الاحتلال وهو داخل مبنى قبل استهدافه برصاص قناص، وبعدها تم رصد قوة للاحتلال متمركزة ظهر منها 3 أفراد قبل استهدافها بتفجير عبوة ناسفة.

كما تم تفجير حفار إسرائيلي استهدفه عناصر الكتائب بعبوة أثناء عمله في هدم أحد المنازل.

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وتوضح اللقطات التي بثها إعلام القسام الحربي أيضا، استهداف آليات أخرى مختلفة ما بين دبابة ميركافا وناقلة الجنود النمر وجرافات.

وتعد هذه المشاهد أول مقاطع تبثها القسام بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.

ومنذ بداية عملية “طوفان الأقصى” بثت كتائب القسام العديد من المقاطع المصورة لمقاتليها وهم يلتحمون مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة، ويكبدونها خسائر فادحة جدا في الأرواح والعتاد.