مشهد يدمي القلوب في غزة.. سيدة تجلس أمام جثمان طفلها الشهيد وتتوسل أن يسامحها

وطن- مع استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، تواصلت المشاهد المؤلمة التي ترد من القطاع وتوثّق مدى وحشية وهمجية العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال.

أحد هذه المشاهد لخّص حجم الوجع الفلسطيني، ويعود لسيدة جلست أمام جثمان طفلها الشهيد، وطلبت منه أن يسامحها.

وقالت السيدة الفلسطينية، وهي تجلس بالقرب من وجه طفلها الشهيد: “أمانة سامحني.. سامحني إن قصّرت في حقك، سامحني إن ماجبتش ليك شيء حرمتك منه.. أنا كنت عاوزك أحسن واحد”.

وأضافت: “والله كنت بحبك”، ثم أخذت تُقبل طفلها الشهيد، وبعدها طالبها أحد الموجودين بالتوقف لحمل الطفل ودفنه، لكنّها طالبتهم بالبقاء معه مدة أكثر، وسط تأثر ودموع الموجودين.

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غارات في كل أنحاء غزة

يُشار إلى أنه في اليوم الـ57 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا.

وشنت طائرات الاحتلال خلال الساعات الماضية، غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 200 شخص وإصابة 589 منذ صباح الجمعة.

إسرائيل تريد هدنة ليوم واحد

وفيما جاء هذا العدوان الإسرائيلي كسرا للهدنة الإنسانية التي استغرقت أسبوعا، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة في قطاع غزة ليوم واحد، في حين قال البيت الأبيض إن لديه توقعات بإمكانية إعلان هدنة جديدة في القطاع.

وبحسب هيئة البث، تريد إسرائيل هدنة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح المزيد من النساء والأطفال المحتجزين في غزة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن تتم العودة للتهدئة خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام.