“شو ذنبهم هدول الأطفال؟!”.. صرخة سيدة فلسطينية بعد قصف الاحتلال لمنزل عائلتها بغزة (فيديو)

وطن- “صور صور.. شو ذنبهم هدول الأطفال أيش ذنبهم”، صرخات سيدة فلسطينية بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها في قطاع غزة، عقب انتهاء فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة، الجمعة.

وتداول النشطاء الفلسطينيون مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه صرخة سيدة فلسطينية من غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها بشكل عشوائي دون سابق إنذار بعد انتهاء مدة الإنسانية، وهي تقول: ” صور صور، أيش ذنبهم .. أيش ذنبهم”.

شو ذنبهم هدول الأطفال؟!

وواصلت تلك السيدة الفلسطينية المكلومة، ” شو ذنبهم هدول الأطفال؟!، مش شايف هدول الأطفال في الشارع.. حرام عليهم”.

وعادت المشاهد المأساوية في غزة من جديد بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة.

اقرأ أيضاً:

قصف المدارس التي تأوي النازحين في غزة

وارتقى أكثر من 178 شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ انتهاء فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة، واستئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر الجديدة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، بقصف المنازل والمدارس التي تأوي النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

يذكر بأن الحصيلة الحرب الإسرائيلية منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد بلغت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 37 ألف بجراح مختلفة، ولا يزال نحو 6500 مفقودين تحت ركام أنقاض المدمرة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى هذه الساعة.