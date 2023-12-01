“بطل العالم”.. مصرية تكيل المديح للسيسي تثير السخرية من أمام لجنة اقتراع بالكويت

وطن – أثارت طريقة دعم بعض أنصار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من المصريين في الخارج له، أمام لجان الاقتراع في انتخابات الرئاسة موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ المصريون في الخارج، صباح الجمعة، التصويت في انتخابات الرئاسة، قبل أيام من انتخابات الداخل التي تنطلق في العاشر من ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الانتخابات بينما يسيطر على الشارع المصري حالة إحباط واسعة جراء ارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أسعار السلع والخدمات، وما خلفه النقص الحاد من العملات الأجنبية على الاقتصاد عموما، وهي مشكلات عجزت الحكومة عن وضع حلول جذرية لها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة ستينية مصرية وهي تكيل المديح المبالغ به للسيسي.

وقالت السيدة المصرية من أمام أحد مراكز الاقتراع في الكويت: “السيسي رئيسي بطل مصر والعالم.”

الأسلوب الذي عرضها لسخرية واسعة حيث وصفه ناشطون بـ”التطبيل الأعمى”، لأن السيدة عجزت عن إجابة المذيع عندما سألها “لماذا تصف السيسي بهذا الوصف ـ بطل العالم ـ”

وزعمت السيدة المتحدثة في المقطع أنها تؤيد عبد الفتاح السيسي لأنه “هو الذي حمى بلادنا ويجب أن يكمل المسيرة والأمن والأمان.”

وبدأت السفارة المصرية في الكويت، الجمعة، باستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم وذلك بالمقر الانتخابي بأرض المعارض بمنطقة مشرف، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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سخرية واستهزاء

وقوبل مديح المسنة المصرية المبالغ فيه بموجة من الاستهزاء والسخرية فيما وصف البعض ما قامت به بالنفاق والمداهنة في وقت تعيش فيه مصر أسوأ أوضاعها السياسية والإقتصادية.

وعلقت “سلمى” في هذا السياق بنبرة تهكم مخاطبة المسنة: “يا ستى انزلي مصر وعيشى البطولات بنفسك”.

وعقبت أخرى في السياق ذاته :” مصيرها تنزل وتشوف الانجازات وعيالها هينبسطوا جدا” .

وتساءلت أميمة مينا :”كم دفعوا لها لكي تبذل كل هذه الطاقة”.

فيما قال “رائد كنجت”: ضيعتوا الماضي وكمان بتضيعوا المستقبل.. منك لله ياحاجة أنتي وكل اللي زيك قاعدين برة ولا حاسين باللي جوة منك لله”.

وعقب “أحمد البكري”ساخراً: ليس من الأصول أن تتركي بطل العالم وتذهبي للعيش في الكويت.”

بينما قال “عثمان”: “عبيد البيادة-الحذاء العسكري- تركوا مصر خرابة وذهبو للنهب وللتسول في الخليج”.

وتفتح 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين حتى الأحد، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

ويشارك في “مسرحية انتخابات الرئاسة” بمصر 3 مرشحين في مواجهة شكلية أمام عبد الفتاح السيسي، الذي يحكم مصر منذ 10 سنوات بعدما جاء للحكم بانقلاب عسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، وبعدها انقلب على الدستور ليحتكر حكم مصر ويعيد البلاد لوضع ما قبل ثورة يناير.