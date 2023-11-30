فيديو مأساوي لقتل سيدة حامل طعنا أمام أطفالها بمدينة اللد

وطن- أظهر فيديو متداول على الإنترنت، لحظات مأساوية لقتل سيدة حامل وجنينها في جريمة طعن بالسكين في مدينة اللد.

وشوهد في مقطع الفيديو شخصٌ مسلحٌ بسكين، وهو يباغت السيدة آية أبو حجاج من ظهرها واعتدى عليها بوحشية أمام أطفالها.

يهودي صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة قبل قليل . "تم الإعلان عن استشهادها قبل قليل .🇵🇸 pic.twitter.com/pG53a5RIqh — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) November 30, 2023

وبينما حاولت السيدة الدفاع عن نفسها، إلا أن القاتل وجّه لها عدة طعنات عدة ما أدّى إلى مقتلها في وقت لاحق، فيما ظهرت سيارة أقلت القاتل لاحقا.

نقل المصابة للمستشفى وفشل محاولات إسعافها

في سياق متصل، قالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بأنّ مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيلون) تلقى بلاغا عن مصابة جراء حادثة عنف في شارع (هعلياه) بمدينة اللد.

وأضاف أن الطاقم الطبي قدّم العلاجات الأولية للمصابة، ثم نقلها إلى مستشفى (شمير – أساف هروفيه) وهي في حالة بالغة الخطورة، وتعاني من إصابات مخترقة لجسدها، وسط إجراء عمليات إنعاش.

ووفق البيان، فإن السيدة كانت في حمل متقدم، ووصلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات جراء طعنات عدة، وأدخلت إلى قسم العناية الفائقة.

وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياتها، وأجرت عملية توليد قيصرية في محاولة لإنقاذ الجنين، لكن الاثنين فارقا الحياة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت أن الخلفية على ما يبدو “جنائية”، حسبما قالت.

واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهما، وهما من أفراد عائلتها من القرى البدوية بالنقب واللد، للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة.