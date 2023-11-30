“بخبز عالصاج والحمد الله احنا صامدين”.. سيدة فلسطينية تعُد الخبز على شرفة منزلها المدمر في غزة (فيديو)

وطن- نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تعُد خبز الصاج على الحطب نتيجة شح غاز الطهي على شرفة منزلها المدمر، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وتقول السيدة الفلسطينية وهي تعد خبز الصاج على الحطب داخل شرفة منزلها المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة، في مقطع الفيديو الذي تم نشره عبر حساب الجزيرة فلسطين على منصة (X)، “الحمد الله بخبز عالصاج .. والحمد الله احنا صامدين”.

بخبز عالصاج والحمد الله احنا صامدين

ووجه الناشط الفلسطيني ملتقط الفيديو سؤالاً إلى السيدة الفلسطينية، ” مش خايفة من الدمار إلى صار بالمنزل!”، لترد عليه: ” الحمد الله ربنا بسلم، والشباب هيهم موجدين حولية”.

ويعاني أهالي قطاع غزة من شح في الوقود كغاز الطهي والسولار والبنزين، نتيجة الحصار الإسرائيلي الشامل الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي مع بداية الحرب على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً:

كما أن حجم المساعدات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة، لا تكفي لسد جزء بسيط مما يحتاجه أهالي سكان القطاع .

مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو ما يزيد عن 1600 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين في أماكن متفرقة من القطاع، سقط على إثرها الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

وارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني بحق المدنيين، وأصيب نحو ما يزيد عن 34 ألف شخص بجراح مختلفة، وفق إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى هذه الساعة.