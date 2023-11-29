لاعب الأهلي المصري كريم فؤاد يتضامن مع فلسطين على طريقته الخاصة (صور)

وطن- يُواصل لاعب الأهلي المصري كريم فؤاد 24 عاماً، تجديد تضامنه مع فلسطين بكافة الطرق والوسائل، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة للاعب الأهلي المصري كريم فؤاد، وهو يرتدي شعار علم دولة فلسطين في يديه تعبيراً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة.

لاعب الأهلي المصري كريم فؤاد

وكان لاعب الأهلي فؤاد قد تضامن مع فلسطين، كحال غيره من زملائه في فريق المارد الأحمر الأهلاوي واللاعبين في مختلف الأندية العربية والأوروبية المحترفين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب ما يزيد عن 34 ألف آخرين بجراح مختلفة، في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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ولا يزال الألاف من المفقودين تحت ركام الأنقاض المدمر بقصف الاحتلال ومجازره البشعة بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، من خلال استهداف المنازل والأحياء السكنية والمدارس والمشافي والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

مباراة الأهلي المصري

وفي سياق آخر، تعادل فريق الأهلي المصري في المباراة الماضية أمام سموحة، الثلاثاء، بالتعادل السلبي بدون أهداف في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق الأهلي المصري متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ أمام منافسه سموحة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة مقابل 7 تسديدات في المباراة.

فيما استحوذ الأهلي على الكرة بنسبة 68% طيلة مجريات دقائق المباراة، على عكس فريق سموحة الذي استحوذ على الكرة بنسبة 32%.

وبهذا التعادل يحتل فريق الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، عن المتصدر بيراميدز برصيد 16 نقطة للموسم الجاري.

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