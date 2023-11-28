بيع قميص القاضية للاعب الأهلي المصري قفشه في مزاد علني لصالح أهالي غزة (صور)

وطن- وصل سعر قميص القاضية للاعب الأهلي المصري محمد مجدي قفشه 27 عاماً، الذي سجل فيه هدف التتويج باللقب على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا 2019 إلى نحو 560 ألف جنيه مصري.

وكان لاعب الأهلي المصري محمد مجدي قفشه، قد تبرع بأغلى قميص له خلال مسيرته الكروية مع فريق المارد الأحمر الأهلاوي، لصالح أهل فلسطين في غزة، على ضوء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

بيع قميص لاعب الأهلي محمد مجدي قفشه

وقالت مديرة مؤسسة مرسال الخيرية هبة راشد، بأنه تم الانتهاء من المزاد الذي تم الإعلام عنه لبيع قميص لاعب الأهلي المصري محمد مجدي قفشه في نهائي القرن أمام الغريم التقليدي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا 2019.

وأكدت راشد، بأن سعر قميص لاعب الأهلي المصري قفشه، الذي تبرع به لصالح أهل فلسطين في غزة، بمبلغ وصل سعره 560 ألف جنيه مصري.

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وارتقى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أصيب ما يزيد عن 33 ألف بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

من هو اللاعب محمد مجدي قفشه؟!

اللاعب محمد مجدي قفشه مرسي، نجم كرة قدم محترف مصري الجنسية، من مواليد ال6 من شهر مارس/ أذار عام 1996، يلعب في مركز الوسط الهجومي مع فريق الأهلي المصري بالوقت الحالي.

بدأ اللاعب مسيرته مع نادي إنبي عام 2013، قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى صفوف الرجاء المصري عام 2015، ليعود إلى إنبي من جديد في ذات العام، ثم الانتقال بعدها إلى بيراميدز عام 2018، قبل التوقيع في عام 2019 مع الأهلي المصري وإلى الآن.

وينتهي عقد المصري محمد مجدي قفشه مع نادي الأهلي في صيف عام 2026، بعد تجديد عقده مع نهاية الموسم الماضي.