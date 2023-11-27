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    الهدهد

    وزيرة قطرية تزور فناناً فلسطينياً من ذوي الهمم في غزة وهذا ما قالته عنه (شاهد)

    لولوة الخاطر التقت أثناء زيارتها لقطاع غزة بالشاب الفلسطيني "محمد الدلو" من ذوي الهمم الذي تغلب على إعاقته وبرع في الرسم
    خالد الأحمدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    لولوة الخاطرة والرسام محمد الدلو
    لولوة الخاطرة في زيارة للرسام الفلسطيني محمد الدلو

    وطن – في لفتة إنسانية عميقة الدلالات زارت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية “لولوة الخاطر” الفنان والمرابط الفلسطيني “محمد الدلو” 28 عاماً في منزله بحي النصر شمال مدينة غزة.

    والفنان الفلسطيني “الدلو” من ذوي الهمم وتمكن من التغلب على إعاقته بالصبر والإرادة والإبداع، إذ برع في الرسم متحدياً بواسطة ذلك إعاقة كانت قدره منذ المهد.

    لولوة الخاطر تلتقي محمد الدلو في لفتة إنسانية

    وجاءت زيارة لولوة الخاطر في إطار أول زيارة لوفد رسمي عربي وإسلامي إلى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي عبر معبر رفح، للوقوف على احتياجات سكان القطاع الذين يواجهون عدواناً إسرائيلياً وحشياً تسبب في كوارث إنسانية.

    وغرد محمد الدلو في تعليقه على الزيارة الهامة للمسؤولة القطرية: “تشرفت بلقاء الوزيرة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي القطري الشخصية الرسمية الأولى التي تصل القطاع وسعادة السفير خالد الحردان.”

    وأضاف: “ما وجدت إلا كل الرقي والاحترام والتواضع”.

    ورداً على تغريدة الدلو نشرت الوزيرة لولوة الخاطر تغريدة خاطبته فيها: “كنتُ ولا زلت من متابعيك على منصة “إكس” يا محمد، وقد أبهرني ما وجدته فيك من جمال الروح والعزيمة والإصرار وفي والدك الكريم حفظكما الله وحفظ لكما من تحبون”.

    وقالت الخاطر إن الشاب الموهوب أخبرها أن القصف أفقده منزله وكل أعماله الفنية التي عمل عليها طوال ال ١٤ عاما الماضية”.

    وتابعت: “لكنك يا محمد أقوى منهم وجمال موهبتك أكبر من قبح أسلحتهم، لذا كما وعدتني نشهد أول معرض فنيّ لك في الدوحة عما قريب بمشيئة الله”.

    وأرفقت الوزيرة القطرية تغريدتها بصورة لها مع الدلو حيث بدت تجلس على الأرض بكل تواضع، في غرفة بدت شبه خالية من الأثاث فيما جلس الشاب محمد الدلو أمامها وبديا وهما يتجاذبان الحديث ويبتسمان.

    وولد الشاب الفلسطيني محمد الدلو مصاباً بضمور في العضلات، ووزنه لا يتعدى 25 كيلوغراماً، ولا يتحكم إلا بثلاثة من أصابع يديه، كانت سبيله لرسم مئات اللوحات الفنية التي غزت منصات التواصل الاجتماعي، محققةً الملايين من مشاهدات المتابعين.

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