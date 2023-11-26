ضربة بحرية أخرى .. الاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن

وطن – قالت شركة استخبارات خاصة، إن قوة مجهولة استولت على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن باليمن.

وقالت شركة أمبري للاستخبارات الخاصة إن ناقلة سنترال بارك، التي تديرها وتملكها شركة زودياك ماريتايم، تم الاستيلاء عليها في خليج عدن، بحسب وكالات أنباء.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم على ناقلة نفط سنترال بارك.

وتسيطر على عدن قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سنوات.

الأسطول الأمريكي يلتزم الصمت حاليا

ولم يعلق الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على هذه المعلومات.

وذكرت شركة “أمبري”، أنه يبدو أن القوات البحرية الأمريكية منخرطة في الوضع وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة.

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استيلاء حوثي على سفينة إسرائيلية

وتأتي عملية الاستيلاء على سنترال بارك بعد تعرض سفينة الحاويات CMA CGM Symi المملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم يوم الجمعة من قبل طائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

وهذه السفينة استولت عليها جماعة أنصار الله اليمنية، قبالة السواحل اليمنية.

وكانت جماعة الحوثي قد هددت باستهداف كل السفن سواء التابعة لإسرائيل أو يملكها إسرائيليون، كجزء من الرد على الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.