انسحاب جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لهذا السبب

وطن- اضطر فريق جبل المكبر الفلسطيني إلى الانسحاب من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، على ضوء الأوضاع الصعبة في فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة والاقتحامات لمدن وقرى الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن نادي جبل المكبر الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، الانسحاب بشكل رسمي من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

انسحاب جبل المكبر الفلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي

وكان فريق جبل المكبر الفلسطيني على مواجهة منتظرة أمام منافسه الفتوة، الاثنين، في الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

كما واحتل فريق نادي جبل المكبر الفلسطيني، المركز الثاني من ترتيب مجموعته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق النهضة برصيد 9 نقاط.

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ويحتل فريق العهد اللبناني في أدنى جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع فريق الفتوة السوري بنفس النقاط.

تعديل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، على مواعيد مباريات الدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة، على ضوء انسحاب نادي جبل المكبر الفلسطيني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

يذكر بأن فريق جبل المكبر في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الفلسطيني الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر الظاهرية برصيد 9 نقاط للموسم الجاري.