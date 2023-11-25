كيف يُهزم شعب كهذا؟.. مشاهد من صلاة الجمعة داخل أحد مساجد غزة المُدمرة

وطن – أدى فلسطينيون صلاة الجمعة أمس داخل أحد المساجد التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة، في تحد لآلة القتل الإسرائيلية التي طال قصفها الهمجي المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المساجد وقد دمرت جدرانه وقبته، وفي مشهد تال ظهرت كتل خرسانة وهي تتدلى من السقف.

فيما شوهد عدد من المصلين وهم يتابعون الخطيب وهو يلقي خطبته ويقول أن “الله يأبى إلا أن يتم نوره.. هذا نور الله.”

ويتابع: “اليوم نصلي في المسجد رغم أنف الكافرين وتحقيقاً لقوله تعالى:” يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ”.

الاحتلال يتعمد قصف المساجد في غزة

وسبق أن انتشرت صور وفيديوهات لعشرات المساجد التي تم تدميرها في غزة على يد قوات الاحتلال.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرت في تشرين الأول الماضي، دمار “مسجد الأمين محمد” في خان يونس جنوب قطاع غزة، عقب غارة جوية إسرائيلية بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل.

وحسب توثيق وزارة الأوقاف، فقد دمّرت آلة الحرب الإسرائيلية 3 مساجد كلّيًا، وألحقت بنحو 40 مسجدًا أضرارًا جزئية خلال معركة “سيف القدس” في 2021، كما دمرت بشكل كلي وجزئي قرابة 110 مساجد خلال معركة “العصف المأكول” في العدوان الإسرائيلي 2014.

تدمير 26 مسجدا

وفي الإعتداءات الإسرائيلية الجديدة على المقدسات الإسلامية في غزة كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، في وقت سابق من نوفمبر الجاري أن القصف الإسرائيلي دمر 26 مسجدا في القطاع بشكلي كلي.

وأضافت في بيان نقلته وسائلإعلام، أن “القصف الإسرائيلي الوحشي أتى أيضا على عشرات المساجد بشكل جزئي وأصاب بعضها بأضرار بليغة”.