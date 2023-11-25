كيف يبدو المستشفى الإندونيسي في فترة الهدنة الإنسانية؟.. لقطات تلخص فظائع الاحتلال

وطن- وثّق الصحفي أنس الشريف، طبيعة الوضع في المستشفى الإندونيسي خلال أيام الهدنة الإنسانية في غزة، علما بأن هذا المستشفى كان قد تعرض للقصف والاقتحام في ساعات ما قبل سريان الهدنة.

وقال الشريف الذي يبث لقطات مصورة لصالح قناة الجزيرة، إنه تمكن من الوصول للمستشفى المحاصر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كيف تبدو الأوضاع داخل المستشفى الإندونيسي خلال الهدنة المؤقتة؟#حرب_غزة pic.twitter.com/xA2SdimMxu — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 25, 2023

وأضاف أن حجم الدمار في المستشفى كبير جدا جراء القصف الذي طاله من جيش الاحتلال، موضحا أن المستشفى أصبح غير صالح لأي استخدام طبي.

بعد ذلك، استعرض الشريف بعدسته الحجم المروع من الدمار الذي طال المستشفى بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

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وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت تم إخلاء المستشفى الإندونيسي بالكامل، كما يتم العمل على إخلاء باقي الجرحى من مجمع الشفاء الطبي، وذلك في ثاني أيام الهدنة.

اقتحام الاحتلال للمستشفى الإندونيسي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد استبق هدنة غزة، باقتحامه المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد امرأة جريحة وإصابة واعتقال 6 آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال، المستشفى عقب قصفه ومحاصرته وسط إطلاق نار مكثف، ما أسفر عن استشهاد سيدة جريحة، وإصابة 3 آخرين، واعتقال مثلهم.

وسبق أن استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر بالقصف في وقت سابق، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، وإصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسجين بداخله.