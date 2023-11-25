رسالة شكر لـ الجزيرة من سلطنة عمان.. المفتي: “فضحت القنوات العميلة”

وطن – شكر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قناة “الجزيرة” القطرية على وقفتها مع الشعب الفلسطيني والمقاومة وفضحها ما كانت تبثه “القنوات المتصهينة العميلة”، حسب وصفه في إشارة لبعض وسائل الإعلام العالمية والعربية كـ(سكاي نيوز والعربية وسي إن إن وغيرهم).

وقال الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة له على منصة إكس: “إنا لنشكر بكل تقدير وإخلاص قناة الجزيرة على وقفتها الباسلة تجاه الحق، وخوضها لجج الأخطار من أجل تغطية أخبار المقاومة في الأرض المحتلة”.

وشكر مفتي سلطنة عمان القناة لأجل “فضحها ما كانت تبثه القنوات المتصهينة العميلة” في إشارة للقنوات السعودية الإماراتية مثل العربية وسكاي نيوز العربية، وغيرها دون أن يذكر اسمها بشكل محدد.

نشكر قناة @AJArabic على وقفتها الباسلة من أجل تغطية أخبار المقاومة في الأرض المحتلة، وفضحها ما كانت تبثه القنوات المتصهيـ.ـنة العميلة.

وفقها الله دائما لتأييد الحق، والله يجزيهم الخير. pic.twitter.com/Rt0MVpFIdK — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 25, 2023

ودعا الشيخ الخليلي في منشوره “أن يثبت الله الجزيرة على هذا المنهج ويوفقها دائما لتأييد الحق، ونصرة المظلومين، وإغاثة الملهوفين؛ لها ولجميع موظفيها الأحرار، الذين أبلوا في ذلك بلاء حسنا والله يجزيهم الخير” حسب تغريدته على منصة إكس.

شكر واسع للجزيرة لتغطيتها حرب غزة

كما وجه فريق عمانيون ضد التطبيع شكره لقناة الجزيرة القطرية في تغريدة علق بها الحساب على منشور مفتي السلطنة أحمد الخليلي مؤكداً أنها “نقلت الخير ودعمت الحقيقة رغم تعرضها للكثير من الصعاب”.

يشكر فريق #عمانيون_ضد_التطبيع قناة الجزيرة التي نقلت لنا الخبر ودعمت الحقيقة رغم تعرضها للكثير من الصعاب. — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) November 25, 2023

كما علق الإعلامي العماني نصر البوسعيدي على تغطية قناة الجزيرة القطرية لحرب غزة: “تستحق في هذه الحرب الصهيونية على أهلنا في غزة كل التقدير والتحية”.

وأضاف البوسعيدي: “يكفي أن نعلم بأن وائل الدحدوح (مراسل الجزيرة في غزة) استهدفه الطيران الصهيوني لأنه ينقل الحقيقية عبر الجزيرة واستشهدت زوجته وابنه وابنته رحمهم الله وهو على الهواء مباشرة ينقل لنا جرائم الاحتلال”.

تستحق @AJArabic في هذه الحرب الصهيونية على أهلنا في #غزة كل التقدير والتحية..

ويكفي أن نعلم بأن #وائل_الدحدوح @WaelDahdouh استهدفه الطيران الصهيوني لأنه ينقل الحقيقية عبر الجزيرة واستشهدت زوجته وابنه وابنته رحمهم الله وهو على الهواء مباشرة ينقل لنا جرائم الاحتلال..

هو صاحب معليش… pic.twitter.com/LcjQjwSgyW — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) November 25, 2023

وأردف الإعلامي العماني عن الدحدوح: “هو صاحب معليش وليخسأ الاحتلال.. شكرا لكم لأنكم فضحتم الصهاينة في كل مكان وكنتم القناة التي تقول لنا : والآن نبث كلمة مسجلة لـ أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام”.

ويشار إلى أنه بشهادة الكثيرين من النشطاء والمؤثرين عبر مواقع التواصل، لم يتوان مراسلو الجزيرة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية عن بذل كل الجهد والوقت، وحتى المخاطرة بالأمن الشخصي، لتقديم أفضل وأصدق تغطية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يذكر أن مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح فقد زوجته آمنة (أم حمزة) وابنه محمود البالغ من العمر 16 عاما، وابنته شام ذات الأعوام الستة، وكذلك حفيده آدم الرضيع جراء القصف الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة.