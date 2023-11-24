غزة عاشت أصعب لياليها والقصف استمر لآخر لحظة.. كيف كانت ساعات ما قبل بدء الهدنة؟

وطن- لم تكن الساعات الأخيرة التي سبقت دخول الهدنة المؤقتة في غزة هادئة، وذلك بعدما أبدى جيش الاحتلال توحُّشا في غاراته على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر.

ففيما دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ بحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، فقد استمر القصف الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة قبل بدء سريان الهدنة.

وأفاد التلفزيون العربي بأن غارات عنيفة استهدفت جنوب مدينة غزة والمناطق الشمالية من المحافظة الوسطى، ونقلت عن الصحافي أحمد البطة قوله إن هذه الليلة كانت من أعنف الليالي التي شهدها القطاع منذ بدء الحرب.

ووصلت جثامين أربعة شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف منزل في مخيم النصيرات شمال غرب المحافظة الوسطى.

وكانت هذه الغارة هي الثانية التي تطال منزلًا في المخيم نفسه خلال ساعات الليلة الماضية، بعدما أسفرت الغارة الأولى عن ارتقاء عشرة شهداء.

كما طالت هذه الاستهدافات المكثفة أيضًا شمال قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وأحزمة نارية عنيفة لمحيط المستشفى الإندونيسي ومخيم جباليا، حيث دمر الاحتلال أحياء سكنية بأكملها.

اقتحام المستشفى الإندونيسي

ومع حلول ساعات الفجر، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي بعد قصفه ليلًا.

وقال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى الإندونيسي وقتلت امرأة جريحة وأصابت ثلاثة واعتقلت ثلاثة آخرين.

وأضاف أن قوات الاحتلال ارتكبت في المستشفى جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به الاحتلال في مجمع الشفاء.

الاحتلال يحذر الفلسطينيين من العودة للشمال

في غضون ذلك، ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات فوق المناطق الجنوبية من قطاع غزة؛ حذر من خلالها جيش الاحتلال سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

جاء ذلك وسط دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.

يُشار إلى أنه على مدى 48 يومًا، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مروعة على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 14854 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة مساء الخميس.

سريان الهدنة الإنسانية

في حين دخلت عند السابعة صباحا، الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة أربعة أيام، وقابلة للتمديد.

ويتضمن الاتفاق وفقا شاملا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مع إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كافة.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين على مدار أربعة أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في قطاع غزة حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة.