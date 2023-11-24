“حاخام السعودية الأكبر” يشارك تركي آل الشيخ الترويج لماكدونالدز! (شاهد)

وطن – نشر حاخام السعودية الأكبر “يعقوب يسرائيل هرتسوغ” ـ يتواجد الآن في تل أبيب ـ صورة وهو يرتدي الزي العسكري للاحتلال، ويقف أمام أحد فروع سلسلة “ماكدونالدز” في إسرائيل التي عرفت بدعمها لجيش الاحتلال وتقديم وجبات مجانية لهم.

ويأتي ذلك في استفزاز جديد لمشاعر العرب والمسلمين ومع استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء ومسنين في قطاع غزة بمباركة من حاخامات إسرائيل.

ونشر يعقوب هرتسوغ الصورة على حسابه في موقع إكس- تويتر سابقاً – وعلق بأن ماكدونالدز خصصت للعسكريين وقوات أمن الاحتلال خصم 50%.

وهي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الحاخام المتطرف يعقوب هرتسوغ الذي يطلق على نفسه لقب “الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية ” بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إذ سبق أن نشر في أكتوبر الماضي، أثناء وجوده في المملكة صوراً لنفسه ـ سبق أن التقطها في إسرائيل ـ وهو يرتدي ذات الزي وعلق عليها أنه يستعد للقتال في مواجهة عملية طوفان الأقصى، واقتحام غزة.

اقرأ أيضاً:

وكان الحاخام المتطرف “يعقوب يسرائيل هرتسوغ” زار السعودية لأول مرة، في أكتوبر 2021 وحرص على التقاط عشرات الصور في عدة أماكن، ونشر فيديو لنفسه في عدة مناطق بالمملكة، ومنها مقطع أظهره وهو يرقص مع تاجر سعودي.

وتكررت زيارته للسعودية حتى وصلت في شهرين إلى عشرات الزيارات، منها 5 زيارات في شهور صيف 2021، وظل يروج لنفسه علي أنه ممثل الجالية اليهودية في السعودية مع أنه لا توجد جالية يهودية أصلا، وقال صحفي اسرائيلي إنه افتتح مكتبا للديانة اليهودية في الرياض، وهو ما لم تؤكده السعودية.

دعم ماكدونالدز.. من تركي آل الشيخ إلى “حاخام الرياض الأكبر”

وتعيد الصورة الجديدة التي تعمد الخاخام هرتسوغ التقاطها أمام فرع “ماكدونالدز” للأذهان مقطع فيديو أثار جدلا لمستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس ما يعرف بهيئة الترفيه تركي آل الشيخ منذ أيام.

وتضمن المقطع الذي بثه تركي آل الشيخ على حسابه بإكس ـ حذفه لاحقا واكتفى بمنشور مكتوب ـ إعلاناً ترويجياً لماكدونالدز واعتبارها شريكاً استراتيجياً في موسم الرياض، كما روج للحصول على وجبة مجانية مقابل كل وجبة يتم شراؤها لجذب السعوديين إلى الفعاليات المقامة برعاية الشركة.

44 حاخاما صهيونيا يمنحون نتنياهو الضوء الأخضر لتدمير غزة

وكان “مرصد الأزهر لمحاربة الإرهاب والتطرف” التابع للأزهر الشريف اتهم مطلع نوفمير الجاري، 44 حاخاما صهيونيا بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه ورؤساء الأجهزة الأمنية، الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة بما يشمله من قتل متعمد للفلسطينيين، وقصف للمستشفيات والمساجد والكنائس، وكل ما يمكن أن يحتمي فيه أهل غزة من قنابل الاحتلال الفتاكة.

وقال مرصد الأزهر في بيان له نشر على حسابه في”فيسبوك” «نتنياهو يعمل منذ اللحظات الأولى لعدوانه على غزة على جذب التيارات الدينية لصفه، في ظل الخلافات المتصاعدة بينه وبين القيادات الأمنية داخل الكيان المحتل، وذلك من خلال استخدام النصوص التوراتية في خطاباته واللعب على وتر وحدة الصف».

وأضاف: “نتنياهو يستحوذ على أصوات ودعم الحاخامات لعمليته الوحشية في القطاع مهما كانت نتائجها في ظل فشل قواته في إحراز تقدم بري كما خطط سلفاً”.