مقاتلو الحوثي يرقصون بعلم فلسطين فوق السفينة الإسرائيلية المختطفة

وطن – بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، الخميس، مقاطع مصورة وثقت مشاهد جديدة من على متن السفينة الإسرائيلية التي اختطفتها الجماعة اليمنية قبل أيام في البحر الأحمر وسحبتها للمياه اليمنية.

والأربعاء، نشر الإعلام الحربي لجماعة الحوثي مقطعا مصورا وثق زيارة قائد القوات البحرية للحوثيين، إلى السفينة الإسرائيلية “جالكسي ليدر” وتفقده لطاقمها.

رقصة مقاتلي الحوثي أعلى السفينة الإسرائيلية المختطفة

وأظهر الفيديو الجديد الذي انتشر، الخميس، قيام عناصر الحوثي بأداء رقصات شعبية يمنية فوق ظهر السفينة الإسرائيلية.

وظهر مقاتلو الجماعة وهم يحملون أعلام فلسطين بجانب أسلحتهم ويرقصون أعلى “جالكسي ليدر”.

ووفق الفيديو الذي رصدته (وطن) ظهرت أعلام فلسطين تعلو السفينة الإسرائيلية التي سيطر عليها جماعة الحوثي قبل أيام.

وكشف الحوثيين في تصريحات سابقة عن شروط الجماعة للإفراج عن السفينة الإسرائيلية التي استولت عليها قبالة السواحل اليمنية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي، في تغريدة على “إكس” قبل يومين: “إذا أوقفت وكفّت أمريكا وإسرائيل عن قتل الفلسطينيين في غزة وأدخلت الماء والدواء والغذاء، عندها يمكن لها الحديث عن السفينة الإسرائيلية”.

هكذا تم السيطرة على السفينة الإسرائيلية

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد بثّت مشاهد للعملية العسكرية التي تمكنت من خلالها من السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد، هبوط مروحية على سطح السفينة، ونزول عدد من مقاتلي الجماعة المسلحين من المروحية، لينفذوا عملية انتشار في السفينة، ثم اقتحموا غرفة قيادتها دون أي مقاومة من طاقم السفينة.