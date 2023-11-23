مشهد مُؤلم لأم فلسطينية تُفجع بعد فقدان أولادها في الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

وطن- “حبايب قلبي وينكم”.. تلك الكلمات المؤلمة التي تفوهت بها أُم فلسطينية وهي تبكي بحرقة خلال وداع أولادها الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأم فلسطينية مفجوعة بعد فقدان أولادها وهي تودعهم بمشهد مؤلم وحزين، بعد ارتقائهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في غزة.

حبايب قلبي وينكم

باتت تلك المشاهد المؤلمة والموجعة تتكرر خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الوحشي والنازي في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث في غزة.

فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي الألاف من المجازر البشعة بحق المدنيين من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدراس التي تأوي النازحين والمشافي والكنائس في رؤوس ساكنيها دو سابق إنذار، ليسقط الألاف من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ.

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هدنة إنسانية

وكان آخر مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات تفصلنا عن بدء سريان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، صباح الجمعة، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، في مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وارتقى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين بنسبة تفوق 80%، وأصيب نحو ما يزيد عن 40 ألف جريح وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الآن.