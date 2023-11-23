“سعداء بهدنة ٤ أيام؟!”.. تغريدة لمحمد البرادعي تثير ضجة ونشطاء يستشيطون غضبا

وطن- أثار السياسي الشهير ونائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، حالة من الجدل بتعليقه على الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في قطاع غزة.

وقال البرادعي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “١٤.٥٠٠ قًتلى فى غزة منهم ٥٥٠٠ طفل بالاضافة الى مليون ونصف نازح .. وسعداء بهدنة ٤ أيام”.

ضجة بعد تغريدة البرادعي

تغريدة البرادعي أثارت حالة من الجدل بين النشطاء والمغردين على منصة إكس، فقال “مفلح”: “السؤال يجيب عليه أهل غزة فقط.. ولا يحق لأحد لا يشعر بمعاناتهم أن يجيب عنهم”.

وكتب “إِبراهيم الغزال”: “بدأت اشك انك منهم والله”.

وغرد أحد الناشطين: “ما هو المزعج يا باشا ، تغريدتك تحمل عدة معاني، إما إنك يأس من الوضع وتريد نشر اليأس أو تستعجل الأمور. هذه الأمور يا باشا ستتضح بعد ما تنجلي غبار المعارك، يكفي فقط من هذه الأربعة أيام وضع العالم على محك الوفاء بالعهود وسيتضح الغدر الصهيوني بكل بساطة لأنهم لن يوفون أبدا بعهودهم.. المكسب الكلي طرح قضية تحرر فلسطين على الطاولة. غصبا عن الكل وتغيير الخارطة الدولية حسب ما سينتهي به هذا العدوان الصهيوني ما بعد طوفان الأقصى ليس مثل ما قبله”.

رد “مؤمن”: “لسنا سعداء، فخورين بتحقيق إرادة المقاومة وتسييرها للمعركة حسب رؤيتها، الثمن المدفوع ضخم لكن لا يزال المكاسب تستحق، وهذه يعلمها أهل الأرض”.

وغرد عبود بكر: “سعداء بالخسائر العسكرية والاقتصادية والسياسية للكيان، وفرحنا بقليل من المدد للمدنيين ونحن نرى تكالب ولاة أمرنا والمتصهينين منا عليهم.. وحط تحت الخسائر ٤٧ خط”.

وقال “أيمن مصطفى”: “غزه فى حصار 15 سنه بحرا وارضا وجوا والحرب رقم 6 على قطاع غزة.. اليوم 46 ومع ذلك صمود واستبسال فى الدفاع عن أرضهم. الدلائل كلها تؤكد إننا كنا أمام مؤامرة من الجميع لكن الله غالب، لم تكن مواجهة مع إسرائيل تستمر أكثر من أسبوعين.. وأحدهم طلب وقف إطلاق النار مع بداية وصول الجسر الجوي”.

غزه فى حصار 15 سنه بحرا وارضا وجوا.والحرب رقم 6 على قطاع غزه

اليوم 46.ومع ذلك صمود واستبسال فى الدفاع عن أرضهم .الدلائل كلها تؤكد إننا كنا أمام مؤامرة من الجميع.ولكن الله غالب.لم تكن مواجهه مع إسرائيل تستمر أكثر من أسبوعين.واحدهم طلب وقف إطلاق النار مع بداية وصول الجسر الجوى. — ايمن مصطفى (@aym7766) November 22, 2023

قطر تعلن التوصل لهدنة إنسانية

وكانت قطر قد أعلنت التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن المحادثات بشأن تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وتابع: “العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق”.