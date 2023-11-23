تغريم نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب رفع جماهيره أعلام فلسطين بدوري الأبطال (فيديو)

وطن- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، غرامة مالية على نادي سلتيك الاسكتلندي بسبب رفع جماهيره أعلام فلسطين، خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي تضامناً مع غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان رسمي نشره، الأربعاء، أنه فرض غرامة بقيمة 15200 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) على نادي سلتيك الاسكتلندي، بسبب رفع جماهير النادي الأعلام الفلسطينية في مباراة فريقهم بدوري الأبطال.

غرامة سلتيك الاسكتلندي بسبب رفع جماهيره أعلام فلسطين

وأردف البيان، ” الأعلام التي بلغ عددها المئات اعتبرت رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة..”.

وكانت الألاف من جماهير سلتيك الاسكتلندي قد تحدى قرار إدارة النادي، بعد قيامهم برفع أعلام فلسطين والهتافات بصوت عالٍ هزة أرجاء ملعب المباراة، خلال مباراة سلتيك الاسكتلندي أمام أتلتيكو مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، تضامناً مع غزة، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

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لن تمشي وحدك أبداً

كما ورددت جماهير سلتيك الاسكتلندي هتافات التي حملت عبارة: ” لن تمشي وحدك أبداً”، إلى جانب رفع لافتات كبيرة دون عليها: “ فلسطين حرة .. النصر للمقاومة”، داخل مدرجات ملعب ” سلتيك بارك”.

كما وتم تغريم نادي سيلتك الاسكتلندي بقيمة 10 ألاف جنيه إسترليني، على ضوء قيام الجماهير بسد ممرات مدرجات الملعب واستخدام الألعاب النارية خلال مباراة سلتيك وأتلتيكو مدريد الماضية في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وارتقى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب ما يزيد عن 40 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال مفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.