“سلميلي على حبيب الأمة نبينا محمد”.. فلسطيني يُودع طفلته الشهيدة بكلمات تُوجع القلب بغزة (فيديو)

وطن- ودع والد فلسطيني طفلته الشهيدة بكلماتٍ توجع القلب، بعد ارتقائها بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال48 على التوالي.

وتداول النشطاء الفلسطينيون مقطع فيديو لوالد الطفلة الفلسطينية الشهيدة وهو يحتضنها بين يديه ليودعها قبل مواراتها الثرى، “بتسلميلي على مين على حبيب الأمة نبينا محمد، صلوا عليه (عليه الصلاة والسلام)، قلوا بحبك كثير ..بحبك أكثر والله أعلم من نفسوا ومنك ومن كل الدنيا..”.

بتسلميلي على حبيب الأمة نبينا محمد

وارتقى أكثر من 6 ألاف طفل فلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، منذ إعلام الحرب على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى الآن.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1600 مجزرة بحق المدنيين من خلال قصف المدراس التي تأوي النازحين والأحياء السكنية والمنازل والكنائس والمشافي التي لم تسلم من وحشية ونازية الاحتلال خلال حربه على القطاع.

مجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة

وكان آخر تلك المجازر بحق المدنيين، قصف مدرسة أبو حسين في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بعد قصفها من قبل مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقط على إثرها العشرات من الشهداء في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء.

واستشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين وجرح ما يزيد عن 40 ألف بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما لا يزال مفقودين عالقون داخل ركام المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الآن، بحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.