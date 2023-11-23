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    الهدهد

    السعودية تعتقل الداعية اليمني عبدالله الأهدل في مكة أثناء تأديته العمرة

    حساب "معتقلي الرأي" الحقوقي أكد خبر اعتقال الشيخ عبدالله الأهدل، وهو ما أكده أيضا عادل الحسني رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن
    باسل سيدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الداعية اليمني عبدالله الأهدل
    الداعية اليمني عبدالله الأهدل

    وطن- قال حساب “معتقلي الرأي” بمنصة (إكس) والمعني بقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، إنه تأكد لديه اعتقال السلطات السعودية للداعية اليمني المعروف ⁧”عبدالله الأهدل”⁩ صباح، الخميس، في مكة المكرمة.

    وأوضح الحساب الحقوقي في تغريدات له رصدتها (وطن) عبر صفحته الموثقة، أن اعتقال الشيخ عبدالله الأهدل جاء على خلفية كلمات كتبها عن حرب غزة وانتقاده الموقف الضعيف للحكام العرب بعد القمة العربية الأخيرة.

    تفاصيل اعتقال الشيخ عبدالله الأهدل في السعودية

    وكانت أنباء انتشرت من صباح، الخميس، عن اعتقال الأمن السعودي لـ”عبدالله الأهدل” نائب رئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت باليمن، وعضو مؤسس لـ “رابطة علماء العالم الإسلامي”، على خلفية دعمه للشعب الفلسطيني في أحاديثه واستنكاره لما يحدث في غزة من إبادة جماعية على يد الاحتلال.

    وأكد خبر اعتقال الشيخ الأهدل أيضا عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن.

    وأدان القائمون على حساب “معتقلي الرأي” اعتقال السلطات السعودية للشيخ عبدالله الأهدل، واستنكروا مواصلة النظام السعودي إسكات أي صوتٍ مخالف لتوجهاته.

    كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الشيخ الأهدل ومن دون قيد أو شرط.

    ومن جانبه كشف الناشط عبدالله الغامدي، أن السعودية اعتقلت الشيخ عبدالله الأهدل في مكة المكرمة أثناء تاديته لمناسك العمرة.

    ويشن النظام السعودي منذ العام 2017 تحديدا حملة اعتقالات غاشمة ضد علماء ونشطاء ومؤثرين في المملكة، بسبب معارضتهم لسياسات محمد بن سلمان أو حتى بسبب صمتهم وعدم تأييدهم علنيا هذه السياسات.

    ويقبع في سجون السعودية منذ سنوات عدد كبير من العلماء والمشايخ بينهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني، والدكتور عبد العزيز الطريفي والدكتور ناصر العمر وغيرهم.

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