السعودية تعتقل الداعية اليمني عبدالله الأهدل في مكة أثناء تأديته العمرة

وطن- قال حساب “معتقلي الرأي” بمنصة (إكس) والمعني بقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، إنه تأكد لديه اعتقال السلطات السعودية للداعية اليمني المعروف ⁧”عبدالله الأهدل”⁩ صباح، الخميس، في مكة المكرمة.

وأوضح الحساب الحقوقي في تغريدات له رصدتها (وطن) عبر صفحته الموثقة، أن اعتقال الشيخ عبدالله الأهدل جاء على خلفية كلمات كتبها عن حرب غزة وانتقاده الموقف الضعيف للحكام العرب بعد القمة العربية الأخيرة.

تفاصيل اعتقال الشيخ عبدالله الأهدل في السعودية

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تأكد اعتقال السلطات السعودية للشيخ ⁧ #عبدالله_الأهدل⁩ صباح اليوم في مكة المكرمة؛ على خلفية كلمات كتبها عن حرب غزة وانتقاده الموقف الضعيف للحكام العرب بعد القمة العربية الأخيرة. pic.twitter.com/AcpujlCIuf — معتقلي الرأي (@m3takl) November 23, 2023

وكانت أنباء انتشرت من صباح، الخميس، عن اعتقال الأمن السعودي لـ”عبدالله الأهدل” نائب رئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت باليمن، وعضو مؤسس لـ “رابطة علماء العالم الإسلامي”، على خلفية دعمه للشعب الفلسطيني في أحاديثه واستنكاره لما يحدث في غزة من إبادة جماعية على يد الاحتلال.

وأكد خبر اعتقال الشيخ الأهدل أيضا عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن.

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السلطات السعودية تعتقل فضيلة الشيخ / #عبدالله_الاهدل نائب رئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت وعضو مؤسس لرابطة علماء العالم الاسلامي .

تم الاعتقال اليوم في #مكة المكرمة وذلك بسبب كلمات كتبها حول حرب غزة ودور حكام العرب والقمة الفاشلة . pic.twitter.com/KbGuOeDuJY — عادل الحسني (@Adelalhasanii) November 23, 2023

وأدان القائمون على حساب “معتقلي الرأي” اعتقال السلطات السعودية للشيخ عبدالله الأهدل، واستنكروا مواصلة النظام السعودي إسكات أي صوتٍ مخالف لتوجهاته.

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الشيخ الأهدل ومن دون قيد أو شرط.

ومن جانبه كشف الناشط عبدالله الغامدي، أن السعودية اعتقلت الشيخ عبدالله الأهدل في مكة المكرمة أثناء تاديته لمناسك العمرة.

💢 #السعودية تعتقل الشيخ عبدالله الأهدل نائب رئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت وعضو مؤسس لرابطة علماء العالم الإسلامي في مكة المكرمة أثناء تاديته لمناسك العمرة بسبب انتقاده لدور حكام العرب المتخاذل لنصرة أهل غزة! تحرير الحرمين الشريفين من سلطة ابن سعود لا يختلف في أجره عن… pic.twitter.com/cf6ZHGquII — عبدالله الغامدي (@Alghamdi_AA) November 23, 2023

ويشن النظام السعودي منذ العام 2017 تحديدا حملة اعتقالات غاشمة ضد علماء ونشطاء ومؤثرين في المملكة، بسبب معارضتهم لسياسات محمد بن سلمان أو حتى بسبب صمتهم وعدم تأييدهم علنيا هذه السياسات.

ويقبع في سجون السعودية منذ سنوات عدد كبير من العلماء والمشايخ بينهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني، والدكتور عبد العزيز الطريفي والدكتور ناصر العمر وغيرهم.