“بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.. هتافات الجماهير خلال مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات مونديال 2026 (شاهد)

وطن- هتفت جماهير المساندة للمنتخب الفدائي الفلسطيني داخل المدرجات، خلال مباراتهم أمام أستراليا، في تصفيات مونديال كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية هي الأعنف على قطاع غزة.

وهتفت الجماهير داخل مدرجات ملعب (استاد جابر الأحمد الدولي)، بصوت عالٍ: ” بالروح بالدم نفديك يا فلسطين..”، التي هزت أرجاء الملعب خلال مباراة فلسطين أمام أستراليا في التصفيات المزدوجة لتصفيات مونديال 2026 وكأس أمم آسيا.

بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

وظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حمل الجماهير الكوفية الفلسطينية السوداء والأعلام الفلسطينية وهتافهم بصوت واحد وعالٍ، تضامناً مع أهل فلسطين في غزة.

وانتهت مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات مونديال كأس العالم 2026، بفوز الأخير بهدف نظيف دون مقابل، أحرزه اللاعب هاري سوتار في الدقيقة ال18.

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وارتقى أكثر من 13 ألف مواطن فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم ال46 على التوالي. وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات مونديال 2026

ويتصدر منتخب أستراليا جدول ترتيب مجموعته في تصفيات مونديال كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب لبنان برصيد نقطتين.

فيما يحتل منتخب فلسطين ثالث جدول الترتيب للمجموعة برصيد نقطة واحدة.