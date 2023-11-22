الزمالك يُحقق أمنية الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم بهذا القرار (صور)

وطن- يرغب نادي الزمالك المصري في ضم الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، إلى فريق الساق الواحد بعد زيارته للنادي ولقائه بعدد من المسؤولين واللاعبين داخل فريق القلعة البيضاء.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن مصدر في نادي الزمالك المصري أكد فيه بأن مجلس إدارة النادي سيدرس ضم اللاعب عبد الرحمن إلى فريق الساق الواحد (ذوي الاحتياجات الخاصة) في الفريق الأبيض المصري.

الزمالك وتحقيق أمنية الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل

وكان الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم، مع عدد من المسؤولين داخل نادي الزمالك، وكذلك استضافته لتدريبات الفريق الأول والتقاطه العديد من الصور التذكارية مع اللاعبين، حيث كانت أمنيته مقابلتهم والحديث معهم.

وارتدى الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم، الشال الفلسطيني وقميص النادي المصري خلال زيارته لمقر تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم.

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كما والتقى الطفل الفلسطيني عبد الرحمن بأبرز نجوم نادي الزمالك المصري، وهم محمود عبد الرازق (شيكابالا) وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء وسيف الدين الجزيري وغيرهم.

سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين

من جهته، قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك المصري، في تصريح صحفي له تعليقاً على زيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، ” كنا نتواصل مع الطفل عبد الرحمن، وسنكون تجت أمره عند تواجده في مصر”.

وأضاف الكابتن عبد الواحد، ” سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين، ولن أنسى زيارتي لهم من قبل”.

وسيلتقي فريق الزمالك أمام منافسه أبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي، الأحد، على ملعب (الجيش ببرج العرب).

ويحتل فريق الزمالك المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة وحامل اللقب السابق برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.