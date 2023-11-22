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    رياضة

    الزمالك يُحقق أمنية الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم بهذا القرار (صور)

    الزمالك يرغب في ضم الطفل الفلسطيني عبد الرحمن إلى فريق الساق الواحد بعد تحقيق أمنيته بزيارة النادي
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الطفل الفلسطيني نوفل وشيكابالا
    لقاء الطفل الفلسطيني نوفل مبتور القدم مع نجوم الزمالك

    وطن-  يرغب نادي الزمالك المصري في ضم الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، إلى فريق الساق الواحد بعد زيارته للنادي ولقائه بعدد من المسؤولين واللاعبين داخل فريق القلعة البيضاء.

    وذكرت وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن مصدر في نادي الزمالك المصري أكد  فيه بأن مجلس إدارة النادي سيدرس ضم اللاعب عبد الرحمن إلى فريق الساق الواحد (ذوي الاحتياجات الخاصة) في الفريق الأبيض المصري.

    الزمالك وتحقيق أمنية الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل

    وكان الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم، مع عدد من المسؤولين داخل نادي الزمالك، وكذلك استضافته لتدريبات الفريق الأول والتقاطه العديد من الصور التذكارية مع اللاعبين، حيث كانت أمنيته مقابلتهم والحديث معهم.

    الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل ونجوم الزمالك المصري
    لقاء الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم مع لاعبي الزمالك

    وارتدى الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل مبتور القدم، الشال الفلسطيني وقميص النادي المصري خلال زيارته لمقر تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم.

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    كما والتقى الطفل الفلسطيني عبد الرحمن بأبرز نجوم نادي الزمالك المصري، وهم محمود عبد الرازق (شيكابالا) وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء وسيف الدين الجزيري وغيرهم.

    الزمالك المصري
    نجوم الزمالك المصري
    سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين

    من جهته، قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك المصري، في تصريح صحفي له تعليقاً على زيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، ” كنا نتواصل مع الطفل عبد الرحمن، وسنكون تجت أمره عند تواجده في مصر”.

    وأضاف الكابتن عبد الواحد، ” سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين، ولن أنسى زيارتي لهم من قبل”.

    عبد الواحد السيد والطفل الفلسطيني نوفل
    لقاء مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد مع الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نوفل

    وسيلتقي فريق الزمالك أمام منافسه أبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي، الأحد، على ملعب (الجيش ببرج العرب).

    الزمالك المصري
    جماهير الزمالك المصري

    ويحتل فريق الزمالك المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة وحامل اللقب السابق برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.

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