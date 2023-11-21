ليس مشهدا من فيلم.. لحظة تفجير القسام حقل ألغام بجنود الاحتلال

وطن – بث الإعلام العسكري لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، مشاهد فيديو تظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة “جحر الديك” شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

وتضمنت اللقطات تفجير حقل ألغام بجنود الاحتلال، إضافة إلى استخدام القاذفات والأسلحة الرشاشة في عدة اشتباكات.

وأفادت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا منزلاً تحصن به جنود الاحتلال بقذيفتي “TBG” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

وأكدت القسام في بيان لها تداولته وسائل إعلام فلسطينية، أن مقاتليها اقتحموا المنزل بعد قصفه وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح.

وظهر مقاتلو القسام في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وهم يتحركون بين أحراش زراعية بملابس مدنية ومعهم حقائب صغيرة وأسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف، وقاموا بتوصيل سلك متفجر في المنطقة.

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مثلث القسام الأحمر

فيما أظهر مشهد تال الهدف الذي تم تحديده بالمثلث الأحمر المقلوب لجندي إسرائيلي، وظهر خلفه جنود آخرون يحملون قذائف على الكتف.

وفي مشهد آخر بدا المكان وقد تحول إلى كتلة من النيران والدخان الأبيض بفعل التفجير.

وظهر في ذات الفيديو مقاوم من كتائب حماس وهو يحمل قاذف آر بي جي، وورد في التعليق أن المقاومين استهدفوا منزلاً تحصن فيه جنود الاحتلال وتم القضاء على العديد منهم والاشتباك مع من بقي فيه.

وظهر أحد المقاتلين وهو يقترب من أحد الأبنية، ثم استهدفه بقذيفة محمولة على الكتف محدثا انفجارا هائلا، قبل أن ينسحب المقاوم سالماً من المكان، ويسمع صوت مقاوم يردد بصوت عال : “الله أكبر حرقهم حرق”.