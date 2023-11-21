دعت لنفسها بالرحمة وبكت من الرعب.. آخر ظهور لصحفية فلسطينية قبيل استشهادها بغارة إسرائيلية

وطن- تداول صحفيون ناشطون، الفيديو الأخير للصحفية الشهيدة آيات خضورة، التي نشرته قبل وقت قليل من استشهادها في واحدة من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال.

ففي رسالتها الأخيرة، قالت “آيات”: “يمكن هذا هو الفيديو الأخير لي.. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا بجانب قنابل صوتية مخيفة”.

وأضافت: “الاحتلال ألقى مناشير لإخلاء المنطقة.. كل المنطقة تقريبا أخلت، وكل الناس صاروا يجروا في الشوارع بشكل جنوني، ولا أحد يعرف أين يذهب”.

رفضٌ للإخلاء والتهجير

وأوضحت آيات خضورة أنها وأسرتها باقون في المنزل، واصفة الوضع بأنه مخيف للغاية.

وتابعت: “المشهد كتير مرعب، وما يحدث كتير صعب.. يا رب ارحمنا”، فيما عجزت بعد ذلك عن إكمال حديثها بسبب بكائها بحرقة.

استشهاد الصحفية آيات خضورة

واستشهدت الصحفية آيات خضورة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها شمالي قطاع غزة.

وخلال الأيام الأخيرة، نشرت الصحفية آيات خضورة عدة مقاطع فيديو توثق الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

الاحتلال المجرم قتل صاحبة هذا الفيديو

الشابة آيات خضورة شهيدة 🙏🏼♥️.. pic.twitter.com/ti6eL5ymQb — المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) November 20, 2023

استشهاد الصحفية آلاء طاهر

بالتزامن مع ذلك، استشهدت الصحفية آلاء طاهر الحسنات، جرّاء قصف إسرائيلي شمالي غزة .

وقالت مصادر محلية إن “آلاء” استشهدت جرّاء قصف طيران الاحتلال الاسرائيليّ في استهدف لمنزل عائلتها في حي الدرج بمدينة غزة.

شهداء الحرب على غزة

ولليوم الـ46 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب.

ومن بين الشهداء، ارتقى نحو 60 صحفيا فيما فقد آخرون، بجانب استهداف واسع لعائلاتهم.