جماهير الرجاء المغربي تردد أغنية “رجاوي فلسطيني” في المدرجات نصرة لغزة (شاهد)

وطن- رددت جماهير الرجاء المغربي خلال مباراة فريقهم في رياضة كرة السلة أغنية “رجاوي فلسطيني” بصوت واحد داخل مدرجات الملعب مع رفع الأعلام الفلسطينية واللافتات، لتجديد تضامنها مع القضية الفلسطينية، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، الألاف من أنصار جماهير الرجاء البيضاوي المغربي داخل مدرجات صالة الملعب لكرة السلة، وهي تهتف بصوت واحد أغنية: “رجاوي فلسطيني”، نصرة لغزة.

أغنية رجاوي فلسطيني نصرة لغزة

ورفعت جماهير الرجاء المغربي الأعلام الفلسطينية واللافتات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، على ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم ال45 على التوالي.

وتواصل جماهير نادي الرجاء البيضاوي كحال جماهير الأندية المغربية والعربية والأوروبية، تضامنها مع فلسطين، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، ما يزيد عن 1180 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كان أخرها قصف عدد من المدراس التي تأوي النازحين المدنيين في أماكن متفرقة بالقطاع، ارتقى على إثرها المئات من الشهداء في صفوف المدنيين.

ومن الجدير بالذكر، بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد بلغت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر 30 ألف بجراح مختلفة، وفق أخر تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.