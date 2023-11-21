“باركولي يا ناس ابني شهيد”.. فيديو مؤثر لوالد طفل فلسطيني وهو يُودع نجله في غزة

وطن- ودع والد طفل فلسطيني نجله بكلمات ممزوجة بالحسرة والألم على فراقه، بعد ارتقائه شهيداً بقصف الاحتلال لمنزلهم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال45.

والتقط ناشط فلسطيني مقطع فيديو لوالد طفل فلسطيني وهو يقول للناس من حوله خلال وداع نجله الشهيد بكلمات صابرة، “ابني شهيد قولولي مبرووك، قولي مبروك الشهادة لابني.. أنا أبو شهيد، الله اختاروا شهيد”.

ليرد الناس من حوله: ” مبارك الشهادة”، ليجيب عليهم: “الله يبارك فيكم”.

باركولي يا ناس ابني شهيد

ويواصل والد الطفل الفلسطيني الشهيد وهو يقول، ” باركولي يا ناس ابني شهيد .. ابني شهيد الحمد الله، اختاروا إلي خلقوا.. دمك مسك يابا”.

وارتقى أكثر من 6 ألاف طفل فلسطيني شهداء، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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محاصرة المشافي في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، ما يزيد عن 1200 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف البيوت والأحياء السكنية والمدارس والمساجد والكنائس والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي يحاصر العديد من المشافي في أماكن متفرقة بقطاع غزة، كان أخرها محاصرة مشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، واستمرار قصفه بين الحين والأخر بقذائف دبابات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحاصرة للمكان.

كما وتحولت مشفى مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، بعد إجلاء المئات من المرضى والطواقم الطبية والأطفال الخدج منها، فيما لا يزال العشرات من المرضى الذين لم يستطيعوا الخروج بسبب وضعهم الصحي الصعب مع طواقم طبية بداخلها ولا يعرف مصيرهم إلى الآن.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 30 ألف ويزيد من المصابين، وفق الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الساعة.